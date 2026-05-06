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台灣Hyundai新年式「7人座休旅」調漲！1.6升渦輪油電會跑、更省油

▲26.5年式Hyundai Santa Fe開賣，最多漲2萬。（圖／翻攝自Hyundai）

▲26.5年式Hyundai Santa Fe開賣，最多漲2萬。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai 7人座SUV休旅代表，正式在台灣推出26.5新年式Santa Fe，針對油電動力系統進行優化，不僅提升性能，也同步改善油耗表現，售價172.9萬起，部分車型漲幅1～2萬。

▲26.5年式Hyundai Santa Fe開賣，最多漲2萬。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新年式除入門沒漲價，其餘車型漲幅1～2萬。

新年式Santa Fe維持5款車型，除入門GLTH-A 172.9萬售價不變，其餘3款漲1萬，分別為188.9、198.9、203.9萬，而頂規6人座則有2萬漲幅來到214.9萬。

新年式重點針對1.6 Turbo Hybrid渦輪油電系統升級，綜效輸出從原本的218 匹提升至234匹馬力，動力提升同時、省油還更進步，入門從原本18.4km/L進步到19.2km/L，其餘車型油耗也都有小幅進步。

▲26.5年式Hyundai Santa Fe開賣，最多漲2萬。（圖／翻攝自Hyundai）

▲好評的鐵灰車色列入常態販售，不再是頂規專屬限定。

根據原廠統計，台灣消費者對白色車款的接受度高達近五成，其次則為灰色系，因此新年式Santa Fe特別將「鐵灰色」納入常販車色，與既有白色與銅色形成主力陣容。

頂規Santa Fe Calligraphy延續品牌強調的客製化策略，除了標準車色外，還提供黑色與灰綠色外觀色的接單生產服務，內裝則可選擇白、黑、棕三種配置，強化豪華旗艦休旅的個性化定位。

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