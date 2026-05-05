81.5萬起！台灣TOYOTA Corolla「60週年新車三連發」國產、進口都有

▲台灣和泰慶祝Corolla車系60週年！特別推出3款車型特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全球都在慶祝TOYOTA Corolla 60歲生日！當然台灣市場也沒缺席，台灣和泰於今5月5日官網推出Corolla 60週年紀念版，涵蓋Altis房車、Corolla Cross休旅、Corolla Sport掀背三款車系，售價81.5萬起，相較常態販售標準車型，多1萬即能擁有60週年專屬特仕車。

▲外觀擁有專屬彩繪、銘牌，並升級17吋專屬鋁圈，車內則有古銅色點綴更有質感。

相較日本市場的60週年Corolla，可惜台灣並未導入Corolla Touring旅行車，60週年主要透過專屬彩繪貼紙、專屬車身銘牌等彰顯特殊收藏地位，首先在Altis部分，60週年提供汽油、油電2種動力，汽油售價81.5萬、油電售價89.5萬。

▲Corolla Cross 60周年特色與Altis相當，不過鋁圈則有18吋更霸氣。

神車銷售霸主Corolla Cross也來湊熱鬧，同樣有汽油、油電雙動力可選，汽油售價88.9萬、油電為91.9萬，外觀、內裝特色與Altis大同小異，都以60周年象徵的古銅色妝點。

▲進口Corolla Sport掀背車同步開放接單，售價97.9萬。

採進口的導入的Corolla Sport掀背車，台灣僅提供2.0升自然進氣，接單售價97.9萬，搭載18吋鋁圈、60周年內外觀專屬特色，搭配CVT變速箱，提供171匹馬力、20.6公斤米扭力。