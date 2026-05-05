台灣新Suzuki Jimny即將登台「傳90.9萬接單」！升級ACC、9吋大螢幕

▲新Suzuki Jimny預計7月登台！配備有感升級。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的新Suzuki Jimny登台終於有進一步消息，經銷端傳將在7月導入，同時更有單色90.9萬、雙色91.9萬雙車型接單，台灣將藉由新年式Jimny導入敲碗已久的ACC全速域跟車，以及9吋車內大螢幕。

▲新年式售價小漲6萬，但ACC預計變成標配。

經銷端傳90.9萬起的雙車型接單，相較舊款車型有6萬漲幅，但配備可是有不小幅度升級，台灣新年式 Jimny將跟進日本市場，自排車型把ACC跟車系統成為標配，可支援全速域跟車與低速跟停功能。讓Suzuki Jimny不僅能在戶外大展身手，日常使用也變得更便利。

除了ACC新年式變成標配外，原本小尺寸的7吋多媒體螢幕也預計改為與 Swift、Vitara等車型相同的9吋大螢幕，並支援Apple CarPlay 與 Android Auto連結。

台灣新年式Jimny仍維持既有的1.5升自然進氣引擎搭配四速自排與ALLGRIP四輪驅動 配置，最大輸出約102匹馬力，延續其輕量靈活與四驅越野能力，不過可惜的是，海外的五門版仍無緣導入，只能尋求外匯水貨商途徑。