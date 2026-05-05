ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣新Suzuki Jimny即將登台「傳90.9萬接單」！升級ACC、9吋大螢幕

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新Suzuki Jimny預計7月登台！配備有感升級。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的新Suzuki Jimny登台終於有進一步消息，經銷端傳將在7月導入，同時更有單色90.9萬、雙色91.9萬雙車型接單，台灣將藉由新年式Jimny導入敲碗已久的ACC全速域跟車，以及9吋車內大螢幕。

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新年式售價小漲6萬，但ACC預計變成標配。

經銷端傳90.9萬起的雙車型接單，相較舊款車型有6萬漲幅，但配備可是有不小幅度升級，台灣新年式 Jimny將跟進日本市場，自排車型把ACC跟車系統成為標配，可支援全速域跟車與低速跟停功能。讓Suzuki Jimny不僅能在戶外大展身手，日常使用也變得更便利。

除了ACC新年式變成標配外，原本小尺寸的7吋多媒體螢幕也預計改為與 Swift、Vitara等車型相同的9吋大螢幕，並支援Apple CarPlay 與 Android Auto連結。

台灣新年式Jimny仍維持既有的1.5升自然進氣引擎搭配四速自排與ALLGRIP四輪驅動 配置，最大輸出約102匹馬力，延續其輕量靈活與四驅越野能力，不過可惜的是，海外的五門版仍無緣導入，只能尋求外匯水貨商途徑。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲Swift休旅SUVFronxVitaraVictorisFronxJimny

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【遇到同鄉了】2柴犬餐廳吃飯剛好相對而坐！互相對視：兄弟你也來吃喔

推薦閱讀

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

最新文章

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬2026-05-09

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光2026-05-09

藍寶堅尼插電油電休旅狂榨1000匹2026-05-09

福斯公布Golf R 24小時耐久賽車2026-05-09

台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了2026-05-08

台灣「歐系進口休旅」折價砍33萬2026-05-08

「TOYOTA新Yaris」省油又動感2026-05-08

歐寶281匹電動小鋼炮正式登場2026-05-07

「全新LEXUS TZ休旅」發表2026-05-07

台灣福斯預告「最強Golf GTI」 6月登台2026-05-07

熱門文章

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光2026-05-09

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬2026-05-09

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

「TOYOTA新Yaris」省油又動感2026-05-08

台灣「歐系進口休旅」折價砍33萬2026-05-08

福斯公布Golf R 24小時耐久賽車2026-05-09

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找2026-05-07

TOYOTA新油電掀背7月登場2026-05-07

台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了2026-05-08

藍寶堅尼插電油電休旅狂榨1000匹2026-05-09

相關新聞

153.8萬起！台灣Skoda「新7人座休旅」開賣　特仕車配備升級還降價

153.8萬起！台灣Skoda「新7人座休旅」開賣　特仕車配備升級還降價

102.9萬起！台灣福特「國產休旅Territory」外觀內裝黑化更帥　油電限定

102.9萬起！台灣福特「國產休旅Territory」外觀內裝黑化更帥　油電限定

104.9萬起！台灣「Mazda CX-5出清」即將完售　大改款今年接棒補位

104.9萬起！台灣「Mazda CX-5出清」即將完售　大改款今年接棒補位

LEXUS全新7人座預告「台灣有機會搭美製車零關稅」！空間超大、更豪華

LEXUS全新7人座預告「台灣有機會搭美製車零關稅」！空間超大、更豪華

LEXUS「全新7人座休旅」來自TOYOTA雙生車！車內豪華大空間今年發表

LEXUS「全新7人座休旅」來自TOYOTA雙生車！車內豪華大空間今年發表

讀者迴響

熱門文章

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找！納智捷油車出清、n7折6萬

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找！納智捷油車出清、n7折6萬

TOYOTA新油電掀背7月登場！油耗34.3km/L超省油　外觀更帥更好看

TOYOTA新油電掀背7月登場！油耗34.3km/L超省油　外觀更帥更好看

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366