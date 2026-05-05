153.8萬起！台灣Skoda「新7人座休旅」開賣　特仕車配備升級還降價

▲Skoda Kodiaq推出新特仕車！有雙車型可選。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

Kodiaq作為全台最熱銷的7人座休旅，台灣原廠最新推出冠軍榮耀版吸買氣，提供1.5 TSI與2.0 TSI 4x4雙動力選擇，其中2.0 TSI 4x4車型結合七速DSG雙離合器變速系統與智慧四輪驅動系統，1.5升渦輪售價153.8萬起、2.0升渦輪售價173.8萬起，新推出的特仕車比常態販售的標準版還便宜1萬。

▲雙車型各有不同魅力配備升級。

冠軍榮耀版透過新增重點配備進一步提升整體產品表現，冠軍榮耀版1.5 TSI新增雙前座Ergo人體工學深層通風按摩座椅，結合三種按摩力道強度、三段通風強度以及五種按摩時間設定，並內建八種預設按摩模式，提供更細膩且多元的乘坐調整選擇，有效提升長途乘坐的舒適性。

冠軍榮耀版2.0 TSI 4x4則新增全景式電動天窗，提升車室採光與開闊感，並導入DCC Plus升級版主動懸載控制系統，具備15段阻尼調整功能，搭配七種駕駛模式（自動、運動、個人化、舒適、節能、雪地與越野），可依不同情境調整車輛動態表現。

憑藉連續七年穩居台灣進口七人座SUV銷售冠軍的市場表現，導入2026年式 Kodiaq冠軍榮耀版特仕車，透過新增重點配備，回應台灣消費者長期以來的支持與肯定，本次冠軍榮耀版特仕車以限量500台推出。