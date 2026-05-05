ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

153.8萬起！台灣Skoda「新7人座休旅」開賣　特仕車配備升級還降價

▲Skoda Kodiaq推出新特仕車！有雙車型可選。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kodiaq推出新特仕車！有雙車型可選。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

Kodiaq作為全台最熱銷的7人座休旅，台灣原廠最新推出冠軍榮耀版吸買氣，提供1.5 TSI與2.0 TSI 4x4雙動力選擇，其中2.0 TSI 4x4車型結合七速DSG雙離合器變速系統與智慧四輪驅動系統，1.5升渦輪售價153.8萬起、2.0升渦輪售價173.8萬起，新推出的特仕車比常態販售的標準版還便宜1萬。

▲Skoda Kodiaq推出新特仕車！有雙車型可選。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kodiaq推出新特仕車！有雙車型可選。（圖／翻攝自Skoda）

▲雙車型各有不同魅力配備升級。

冠軍榮耀版透過新增重點配備進一步提升整體產品表現，冠軍榮耀版1.5 TSI新增雙前座Ergo人體工學深層通風按摩座椅，結合三種按摩力道強度、三段通風強度以及五種按摩時間設定，並內建八種預設按摩模式，提供更細膩且多元的乘坐調整選擇，有效提升長途乘坐的舒適性。

冠軍榮耀版2.0 TSI 4x4則新增全景式電動天窗，提升車室採光與開闊感，並導入DCC Plus升級版主動懸載控制系統，具備15段阻尼調整功能，搭配七種駕駛模式（自動、運動、個人化、舒適、節能、雪地與越野），可依不同情境調整車輛動態表現。

憑藉連續七年穩居台灣進口七人座SUV銷售冠軍的市場表現，導入2026年式 Kodiaq冠軍榮耀版特仕車，透過新增重點配備，回應台灣消費者長期以來的支持與肯定，本次冠軍榮耀版特仕車以限量500台推出。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：skodaKodiaq7人座SUV休旅車概念車電動車跨界Vision 7SKylaqKushaq

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

俞利從椅子上摔下去 　秀英.孝淵先笑再說XD

推薦閱讀

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

191萬起！台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了　內外觀大進化、有L2輔助

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

最新文章

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬2026-05-09

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光2026-05-09

藍寶堅尼插電油電休旅狂榨1000匹2026-05-09

福斯公布Golf R 24小時耐久賽車2026-05-09

台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了2026-05-08

台灣「歐系進口休旅」折價砍33萬2026-05-08

「TOYOTA新Yaris」省油又動感2026-05-08

歐寶281匹電動小鋼炮正式登場2026-05-07

「全新LEXUS TZ休旅」發表2026-05-07

台灣福斯預告「最強Golf GTI」 6月登台2026-05-07

熱門文章

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光2026-05-09

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬2026-05-09

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

「TOYOTA新Yaris」省油又動感2026-05-08

台灣「歐系進口休旅」折價砍33萬2026-05-08

福斯公布Golf R 24小時耐久賽車2026-05-09

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找2026-05-07

TOYOTA新油電掀背7月登場2026-05-07

台灣「大改款Audi Q3」主力休旅來了2026-05-08

藍寶堅尼插電油電休旅狂榨1000匹2026-05-09

相關新聞

102.9萬起！台灣福特「國產休旅Territory」外觀內裝黑化更帥　油電限定

102.9萬起！台灣福特「國產休旅Territory」外觀內裝黑化更帥　油電限定

104.9萬起！台灣「Mazda CX-5出清」即將完售　大改款今年接棒補位

104.9萬起！台灣「Mazda CX-5出清」即將完售　大改款今年接棒補位

83.9萬起！台灣福特5月促銷有感　Territory新車不滿意、原廠88%高價買回

83.9萬起！台灣福特5月促銷有感　Territory新車不滿意、原廠88%高價買回

台灣福特中型休旅有新車「有望百萬內」！2季上市備戰新HONDA CR-V

台灣福特中型休旅有新車「有望百萬內」！2季上市備戰新HONDA CR-V

LEXUS全新7人座預告「台灣有機會搭美製車零關稅」！空間超大、更豪華

LEXUS全新7人座預告「台灣有機會搭美製車零關稅」！空間超大、更豪華

讀者迴響

熱門文章

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

福斯公布「Golf R 24小時耐久賽車」概念！預告2027年挑戰綠色地獄

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找！納智捷油車出清、n7折6萬

國產7人座休旅「降價大砍近13萬」90萬有找！納智捷油車出清、n7折6萬

TOYOTA新油電掀背7月登場！油耗34.3km/L超省油　外觀更帥更好看

TOYOTA新油電掀背7月登場！油耗34.3km/L超省油　外觀更帥更好看

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366