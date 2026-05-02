特斯拉「新3排6人座Model Y」將進軍台灣！長軸空間更大、更好用

▲台灣特斯拉官網日前出現Model Y L長軸版代碼！埋下在台上市契機。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣送走了停產的旗艦Model X、Model S，為了保持產品陣容豐富性，海外高討論度的Model Y L長軸版似乎有意進軍台灣，日前已經被車迷發現台灣官網藏有Model Y L長軸版相關代碼，6人座Model Y L悄悄在官方系統中留下蛛絲馬跡，讓不少台灣車迷開始期待它的正式登場！

▲長軸Model Y L悄悄在台灣官網留下線索。

近期在台灣官網原始碼中，發現一組「$MTY76」的車型識別碼，而這組代碼正是對應特斯拉Tesla Model Y L，這類代碼通常用於網站後端串接車型資訊，包含頁面配置、規格資料甚至訂購流程，被視為新車上市前的「暖身訊號」。

從產品定位來看，Model Y L定位角色相當關鍵，隨著Model X停產淡出市場，特斯拉在大空間電動SUV領域出現明顯空缺，而Model Y L正好補上這一塊拼圖。更長軸距與三排座設定，能滿足家庭用車、多人口出行等需求，對台灣市場來說具備不小吸引力。

▲Model Y L在台上市仍有一段時間，以及產地限制考驗。

不過若台灣原廠有意推出Model Y L，但現實仍存有一些變數，就算Model Y L陸續在多國市場上市，現階段Model Y L仍主要由大陸上海超級工廠生產，在台灣現行進口政策下不具備導入條件，因此未來是否能順利來台，仍取決於產線布局，若德國柏林或美國德州工廠加入生產行列，才有機會打開台灣市場的大門。