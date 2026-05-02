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LEXUS「全新7人座休旅」來自TOYOTA雙生車！車內豪華大空間今年發表

▲LEXUS日前曝光全新7人座上路測試！來自TOYOTA Highlander電動版。（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲LEXUS日前曝光全新7人座上路測試！來自TOYOTA Highlander電動版。（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA有的、LEXUS也要有！前陣子LEXUS全新7人座休旅測試車已經在紐柏林賽道被目擊，該車可能就與LEXUS官方註冊的TZ有關，且與TOYOTA Highlander電動版共享雙生，預計今年就會發表問世！

▲LEXUS日前曝光全新7人座上路測試！來自TOYOTA Highlander電動版。（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

▲該車預期命名為LEXUS TZ，將是品牌第1款豪華取向的電動7人座。

LEXUS正在悄悄布局全新三排電動休旅，與TOYOTA Highlander電動版共享技術，都是雙方品牌第1款7人座的電動車，最新曝光的預想圖以TOYOTA Highlander、測試車特徵還原，外觀延續品牌近年簡潔俐落的設計語彙，帶點未來感的路線，整體氣勢仍維持豪華品牌該有的份量。

內裝朝高級奢華鋪陳靠攏，大量皮革材質、數位儀表與大型中控螢幕可想而知是LEXUS基本盤，值得注意的是，第2排很可能採雙獨立座椅配置，強調乘坐舒適與尊榮感，而3三排則具備成人可乘坐的實用空間。

LEXUS已先行註冊TZ450e與TZ550e車名，預期將提供不同輸出等級選擇，新車還會導入最新電池技術，相較TOYOTA電動車，續航里程有望提升約20%，同時電池成本降低約40%，充電效率也同步優化，10%至80%充電時間可壓在30分鐘內。

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關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UXTZ

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