Range Rover「全新旗艦休旅SV Ultra」登場！汽車首見靜電音響上身

圖文／7Car 小七車觀點

Range Rover 近日發表全新旗艦車型 SV Ultra，宣稱將品牌奢華與科技體驗推向全新高度。這款新車不僅在外觀與內裝用料上展現極致工藝，更首次導入全球首創的靜電揚聲器技術，企圖重新定義車艙內的聽覺感受。

Range Rover SV Ultra 在外觀上提供多種車色選擇，其中最受矚目的是專屬的「Titan Silver」金屬漆面。該塗料採用精細鋁粉與先進顏料技術，呈現出類似液態金屬的深邃光澤，並搭配 Satin Platinum Atlas 與 Silver Chrome 細節點綴，進一步強化車頭的格柵與側面線條。輪圈則為 23 吋合金款式，配有緞面鉑金飾片與全新中心蓋。

進入車室，SV Ultra 首次採用 Orchid White 與 Cinder Grey 雙色調的 Ultrafabrics™ 非皮革內裝，座椅表面以雷射雕刻出馬賽克圖案，並延伸至椅背與插入區域。此外，全新藤條棕櫚木飾板以天然開孔處理，搭配 Orchid White 色調，營造出明亮而寧靜的座艙氛圍。品牌標誌性的陶瓷白飾件、同色安全帶與專屬門檻飾板，亦延續了整體的輕盈視覺基調。

SV Ultra 最引人注目的技術亮點，是首次應用於汽車的量產級靜電揚聲器系統「SV Electrostatic Sound」。該系統共配置 21 組超輕薄薄膜靜電揚聲器，整合於頭枕、椅背及車頂篷等位置，利用僅 1mm 厚的振膜與金屬板之間的靜電場驅動，反應速度為傳統揚聲器的 1,000 倍，能呈現極低失真且細節豐富的音質。與傳統線圈喇叭相比，靜電揚聲器減少 90% 的能耗與重量，且完全不使用稀土元素，100% 採用升級回收與可回收材料製造。此系統經過超過 1,000 小時的極端氣候測試，涵蓋攝氏 -20 度至 65 度的環境，確保在各種條件下均能穩定運作。SV Electrostatic Sound 僅提供給 SV 車型作為選配，並可與原有的高階音響系統整合。

除了聽覺革新，SV Ultra 也配備了「Body and Soul Seats」（BASS）體感座椅與「Sensory Floor」觸覺地板技術。BASS 系統透過 AI 即時分析音樂或媒體內容，在前後排座椅內建震動傳感器，讓乘員以身體感受節奏與低頻。Sensory Floor 則於腳踏墊下方配置四個傳感器，將震動延伸至車室地板，與 BASS 系統協同運作，營造出全方位的沉浸式體驗。此外，車主可選擇六種不同的健康模式，從「鎮靜」到「提振精神」，透過特定頻率的震動，研究顯示有助於調節心率變異性，達到放鬆或提升專注力的效果。

在動力編成方面，Range Rover SV Ultra 提供 P550e 插電式混合動力與 P615 V8 雙渦輪增壓引擎兩種選項，滿足不同市場對於性能與節能的需求。原廠亦確認，純電動版本的 SV Ultra 將於今年稍後問世，進一步擴大品牌在豪華電動車領域的佈局。

Range Rover SV Ultra 透過獨家用料與全球首創的靜電音響技術，重新詮釋了頂級豪華休旅的感官體驗。然而，這些創新能否獲得市場青睞，仍有待高端買家的實際考驗。