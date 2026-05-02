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Range Rover「全新旗艦休旅SV Ultra」登場！汽車首見靜電音響上身

圖文／7Car 小七車觀點

Range Rover 近日發表全新旗艦車型 SV Ultra，宣稱將品牌奢華與科技體驗推向全新高度。這款新車不僅在外觀與內裝用料上展現極致工藝，更首次導入全球首創的靜電揚聲器技術，企圖重新定義車艙內的聽覺感受。

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

Range Rover SV Ultra 在外觀上提供多種車色選擇，其中最受矚目的是專屬的「Titan Silver」金屬漆面。該塗料採用精細鋁粉與先進顏料技術，呈現出類似液態金屬的深邃光澤，並搭配 Satin Platinum Atlas 與 Silver Chrome 細節點綴，進一步強化車頭的格柵與側面線條。輪圈則為 23 吋合金款式，配有緞面鉑金飾片與全新中心蓋。

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

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導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

進入車室，SV Ultra 首次採用 Orchid White 與 Cinder Grey 雙色調的 Ultrafabrics™ 非皮革內裝，座椅表面以雷射雕刻出馬賽克圖案，並延伸至椅背與插入區域。此外，全新藤條棕櫚木飾板以天然開孔處理，搭配 Orchid White 色調，營造出明亮而寧靜的座艙氛圍。品牌標誌性的陶瓷白飾件、同色安全帶與專屬門檻飾板，亦延續了整體的輕盈視覺基調。

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

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導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

SV Ultra 最引人注目的技術亮點，是首次應用於汽車的量產級靜電揚聲器系統「SV Electrostatic Sound」。該系統共配置 21 組超輕薄薄膜靜電揚聲器，整合於頭枕、椅背及車頂篷等位置，利用僅 1mm 厚的振膜與金屬板之間的靜電場驅動，反應速度為傳統揚聲器的 1,000 倍，能呈現極低失真且細節豐富的音質。與傳統線圈喇叭相比，靜電揚聲器減少 90% 的能耗與重量，且完全不使用稀土元素，100% 採用升級回收與可回收材料製造。此系統經過超過 1,000 小時的極端氣候測試，涵蓋攝氏 -20 度至 65 度的環境，確保在各種條件下均能穩定運作。SV Electrostatic Sound 僅提供給 SV 車型作為選配，並可與原有的高階音響系統整合。

除了聽覺革新，SV Ultra 也配備了「Body and Soul Seats」（BASS）體感座椅與「Sensory Floor」觸覺地板技術。BASS 系統透過 AI 即時分析音樂或媒體內容，在前後排座椅內建震動傳感器，讓乘員以身體感受節奏與低頻。Sensory Floor 則於腳踏墊下方配置四個傳感器，將震動延伸至車室地板，與 BASS 系統協同運作，營造出全方位的沉浸式體驗。此外，車主可選擇六種不同的健康模式，從「鎮靜」到「提振精神」，透過特定頻率的震動，研究顯示有助於調節心率變異性，達到放鬆或提升專注力的效果。

導入全球首創靜電音響與專屬內外用料　Range Rover SV Ultra 正式登場

在動力編成方面，Range Rover SV Ultra 提供 P550e 插電式混合動力與 P615 V8 雙渦輪增壓引擎兩種選項，滿足不同市場對於性能與節能的需求。原廠亦確認，純電動版本的 SV Ultra 將於今年稍後問世，進一步擴大品牌在豪華電動車領域的佈局。

Range Rover SV Ultra 透過獨家用料與全球首創的靜電音響技術，重新詮釋了頂級豪華休旅的感官體驗。然而，這些創新能否獲得市場青睞，仍有待高端買家的實際考驗。

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關鍵字：LandRoverRangeSVUltra休旅車旗艦汽車新車

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