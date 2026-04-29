空間輾壓賓士、特斯拉「車價更便宜」！台灣新一代LEXUS ES入門款曝光

▲台灣LEXUS ES可能還留有一手大王牌！關鍵的入門350e車型登錄曝光。（圖／翻攝自內政部消防局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年豪華房車市場好精采，昨日4月28日大改款LEXUS ES正式上市，導入ES 300h油電與ES 500e純電雙動力，售價從177～250萬，主打舒適、大空間與品牌形象，不過就在新車話題正熱之際，一份來自內政部消防署登錄的資料，意外揭露了更關鍵的後手布局。

▲國外ES 350e不僅定位更便宜，電池續航也更會跑。（圖／翻攝自LEXUS）

根據內政部消防署電動車最新緊急救援手冊資料顯示，和泰其實還登錄了一款「ES 350e」車型，等於提前曝光尚未對外公布的入門版本，從海外設定來看，ES 350e採單馬達前驅架構，與ES 500e的雙馬達四驅形成區隔，動力規格雖較保守，但換來的是更出色的續航表現，兩者都以國外數據參考，ES 350e續航可達685公里，反而優於500e的610公里，能鎖定長途與節能取向買家。

▲ES 350e若真能導入台灣，勢必對200萬內電動車級距造成大威脅。（圖／資料照）

曝光的ES 350e可能暗示接下來和泰積極的新能源布局，現階段先以ES 500e建立品牌純電旗艦形象，但真正具備銷量潛力的，很可能是後續補上的350e版本，以目前500e頂級版205萬的定價推估，若350e導入並壓低配備，售價極有機會落在200萬內關卡，甚至貼近190萬區間。

真正受衝擊的關鍵對手肯定是才剛上市的賓士CLA電動車，以及特斯拉Model 3，與明年要登台的BMW i3，賓士CLA入門價格187萬起，以品牌與科技感作為主打。特斯拉Model 3在台售價169.99～233.79萬，賓士CLA、特斯拉Model 3都會在LEXUS ES 350e射程範圍。

▲ES以級距尺碼空間優勢，尤其後座更具有舒適的乘坐空間帶來話題。

若ES 350e真的導入台灣，憑藉更大的車格、更寬敞的後座空間，等於用尺碼優勢直接輾壓賓士新世代電動轎跑、特斯拉Model 3，形成完全不同的價值選擇。

CLA EQ電動車尺碼4,723x1,855x1,468mm、軸距2,790mm，特斯拉Model 3尺碼4,720x1,850x1,440mm、軸距2,875mm，而新一代LEXUS ES以越級大空間為賣點，尺碼5,140x1,920x1,560mm，軸距達2,950mm。