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台灣歐系進口車「最低73.5萬入手」！福斯最便宜性能鋼砲預告即將完售

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯日前推出新年式Polo，針對配備車型調整，同時搭配最新促銷與舊換新，可以最低73.5萬優惠入主Polo進口掀背，而前陣子才剛回歸台灣不久的Polo GTI，台灣福斯表示已正在出清，待完售後將暫離台灣市場！

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

▲新年式共有4款車型，可搭配舊換新以及福斯促銷方案，享最低73.5萬入手。

新年式Polo仍提供4款車型，入門款Life、頂規GTI開價88.8與124萬不變，不過中間新增Advance、R-Line兩款新車型取代舊有車型，雖然2款新車型售價相較過去多了2、3萬，售價為94.8與99.8萬。

台灣福斯汽車同步推出多重優惠方案，包含現金購車方案現金折扣15,000 元、政府汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元，以及福斯人禮遇計畫白金卡會員現金購車補助20,000元等，最低75.3萬元起即可入主新年式Polo。

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯推出新年式Polo，同時預告旗下最便宜的鋼砲Polo GTI即將完售。（圖／翻攝自福斯）

▲Polo R-line車型回歸台灣銷售陣容。

新年式亮點運動款套件的R-line車型回歸，搭配17吋鋁圈，整體視覺更具跑格氣息，座艙同步升級R-Line專屬內裝，包含真皮平底方向盤、金屬踏板、霧光灰飾板、湛黑車頂篷與格紋織布座椅等配置，鎖定年輕族群而來。

Advance車型延續既有設定並強化配備水準，相較舊年式Tech版本，將前後閱讀燈與車室照明全面升級為LED光源，並新增車室氛圍燈與前座腳部照明，進一步提升夜間質感。同時座椅材質升級為ArtVelours皮質/類麂皮混搭，並導入雙前座加熱功能。

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