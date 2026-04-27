Hyundai「最新電動車Ioniq V」問世！搭載27吋4K螢幕續航破600KM

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 日前於北京車展期間正式發表專為中國大陸開發的全新電動車型 Ioniq V，並同步宣布其純電子品牌 IONIQ 正式進入當地市場。此舉被視為Hyundai 啟動「In China, For China, To Global」全新市場戰略的第一步。該品牌同時強調，未來五年內將與合資夥伴北京汽車集團共同推出多達 20 款新車，涵蓋純電動車與增程型電動車，展現深耕中國大陸市場的長期決心，試圖在這個全球競爭最激烈的電動車舞台上重新站穩腳步。

為落實品牌轉型與在地化發展，Hyundai 與北京汽車集團已於 2024 年底達成協議，共同向合資公司北京現代注資 80 億元人民幣。這筆資金將用於強化研發能力、擴充電動化產品線，並提升製造與服務體系的整體競爭力。Hyundai 總裁暨執行長 José Muñoz 表示，中國大陸擁有全球最挑剔的電動車消費者、最快速的開發節奏與最先進的電池供應鏈，因此 Hyundai 將以「三倍力道」加大投資，目標是在此定義未來移動的市場中扮演關鍵角色。根據規劃，北京現代希望藉由新車攻勢與出口機會，於未來達成年度銷售 50 萬輛的規模。

作為現階段品牌在中國市場的核心產品，Ioniq V 是 Hyundai 首款專為中國市場打造的 IONIQ 量產車型。其設計語彙源自 Venus 概念車，並導入名為「The Origin」的純電系列新風格，強調「第一眼即最佳印象」。車身尺碼為長4,900mm、寬1,890mm，軸距達2,900mm，提供寬敞的車室空間。在續航表現上，長里程版本在 CLTC 測試標準下可行駛超過 600公里，兼顧日常通勤與長途旅行需求，直接對標中國市場上已站穩腳步的中型純電 SUV 產品。

Ioniq V 在科技配備上強調智能化與使用者體驗。車內搭載 27 吋超薄 4K 全景顯示螢幕與抬頭顯示器，並標配八揚聲器與 Dolby Atmos 環繞音效系統，打造沉浸式視聽環境。動力與底盤設定則針對中國路況進行優化，並強化隔音工程以降低行駛噪音。安全方面，車輛配備九氣囊與強化車體結構，同時導入基於大型語言模型的智慧 AI 語音助理，採用 Qualcomm Snapdragon 8295 晶片組，提升語音控制的自然度與反應速度。輔助駕駛系統則與 Momenta 合作開發，包含油門誤踩預防輔助功能，進一步提升日常行車安全。

為提升消費者滿意度，Hyundai 宣布在中國大陸導入「One Price」不二價銷售政策，並將於主要城市設立專屬品牌體驗空間與經銷據點內的獨立 IONIQ 專區，同時擴充充電與電池服務網絡。在技術合作方面，Hyundai 強調將採取「開放式創新」策略，除與 Momenta 在 ADAS 領域合作外，電池系統則與寧德時代等本土領導廠商協力開發。Hyundai 表示，透過整合全球工程實力與中國快速演進的科技生態系，期望能打造出既符合在地需求，又具備國際競爭力的產品，為未來在中國大陸市場的長期成長奠定穩固基礎。