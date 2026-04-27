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smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

圖文／7Car 小七車觀點

smart 日前在北京舉辦的全球品牌活動中，正式推出全新概念車 Concept #2，並同步舉行 smart #6 EHD 的世界首演。活動以「Change of Perspectives」為核心主題，展現品牌在產品陣容與全球戰略上的加速擴張。目前 smart 旗下產品線已涵蓋 #1、#3 與 #5，加上即將量產的 #2 與全新 #6 EHD，將從三款擴展至五款車型，進一步鞏固其中高端電動車品牌的市場定位。

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

在此次活動中亮相的 smart Concept #2，由 Mercedes-Benz 全球設計團隊操刀，延續品牌「Love, Pure, Unexpected」的設計哲學，並以「Function becomes Fashion」為核心理念，重新詮釋經典雙座城市車。該車採用全新自主開發的電動緊湊型架構（ECA），全長僅 2.79 公尺，卻透過「四輪四角」佈局最大化車內空間，迴轉直徑僅 6.95 公尺，展現優異的城市機動性。smart 預計於 2026 年 10 月在巴黎車展發表量產版 smart #2。

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

另一方面，smart #6 EHD 作為品牌首款高端快背轎車，同樣由 Mercedes-Benz 設計團隊打造，外觀靈感來自鯊魚的流線型輪廓，並延續 wheels-at-the-corners 設計，達成同級最佳的 86% 空間效率，後廂容積達 525 公升。車內配置雙 13 吋 OLED 顯示幕，營造簡潔而科技化的駕駛艙氛圍。該車搭載先進的電氣化混合動力系統（EHD），在 CLTC 測試條件下續航里程達 1,810 公里，油耗僅為 3.9L/100km，並配備四段主動式後擾流板與 ZF 轉向系統，強調德系操控與行駛穩定性。

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

兩款戰略車型揭示「視角轉換」新篇章　smart 發表 Concept #2 與 #6 EHD

smart 全球執行長在活動中表示，品牌從未停止進化，目前已建立起完整且真實的產品陣容，每一款車型皆延續 smart 的核心 DNA —「以愛設計、不妥協的安全與卓越駕駛體驗」。全球行銷長則指出，smart 28 年來始終以不同於常規的視角看待事物，Concept #2 展現了品牌對雙座城市車的全新願景，而 #6 EHD 則邀請消費者以更開放的思維探索多元移動可能性。

目前 smart 已進駐全球 40 個市場，並將於今年中在歐洲推出客戶服務品牌 smartcare，提供可靠、便捷且貼心的售後服務。smart 也將參與 2026 年北京車展，於 4 月 24 日上午在 E404 展位舉行記者會，讓公眾親身體驗擴充後的產品陣容與品牌願景。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：smartConcept#2#6EHD電動車汽車新車概念車Mercedes-Benz賓士

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