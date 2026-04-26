Hyundai深耕印度市場「開發電動三輪車」！當地夥伴TVS生產銷售

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 為拓展印度市場，持續推動在地化微型移動 (Micro Mobility) 策略，日前與印度三輪車製造商 TVS Motor Company 簽署共同開發協議，將攜手研發與商業化三輪電動車 (Electric Three-Wheeler, E3W)。此舉旨在因應印度當地特殊的交通環境與大眾運輸需求，提供更具競爭力與永續性的最後一哩移動解決方案。

此次合作源自 2018 年韓印度商業論壇，當時印度總理莫迪向 Hyundai 會長定義선提出改善當地交通環境的需求，強調需要安全且環保的交通工具。定義선會長隨後指示開發適合印度市場的新型移動載具，歷經八年醞釀，終於在 2025 年正式進入技術與生產層面的協作階段。Hyundai 已於 2025 年初的「Bharat Mobility Global Expo」中發表印度微型移動願景，並展出三輪與微型四輪電動概念車。

根據協議，Hyundai 將主導車輛工程與設計，運用其先進移動技術與以人為本的設計哲學；TVS 則負責生產、銷售與售後服務，並以其對印度市場的深入理解及三輪電動平台技術為基礎。雙方計畫推出兼顧價格競爭力、永續性與安全性的車款，並大量採用當地零部件以降低成本、強化供應鏈，同時帶動印度汽車零件產業與就業機會。

雙方預計在完成嚴格道路測試、在地化調整與法規認證後，優先於印度市場發表 E3W，後續也將評估拓展至其他主要三輪車市場的可能性。Hyundai 高層表示，期待該車款能成為印度民眾安全且可永續使用的日常交通工具，TVS 則認為此合作將結合彼此優勢，為印度及全球市場帶來真正符合需求的創新產品。