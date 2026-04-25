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英國手工跑車廠「推新旗艦Supersport 400」！品牌首次突破400馬力

圖文／7Car 小七車觀點 

Morgan 正式發表全新旗艦車型 Supersport 400，成為品牌迄今最強悍的量產作品，首次突破 400 匹馬力門檻。該車型即日起開放訂購，英國市場未稅售價為 112,965 英鎊，預計於今年 5 月啟動生產。

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

Supersport 400 在外觀上延續 Supersport 車系的設計語彙，並加入更具功能性的前翼子板通風口與重新設計的下方車身飾件，以優化氣流管理與冷卻效率。全新鍛造 19 吋 Sportlite 鋁合金輪圈列為標準配備，可降低非承載質量與旋轉慣性，提升轉向靈敏度。車色方面提供四種新式消光漆面選擇，包括 Forged Grey、Silk Silver、Sail Silver 與 Horizon Blue，並可選配珊瑚色細節裝飾，強化視覺個性。

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

內裝導入全新 Alcantara 材質選項，並可搭配全皮革內飾，提升觸感與包覆性。儀錶板由英國 Caerbont 製造，保留傳統指針式樣貌，但內部採用現代 CAN 與 LIN 通訊技術，兼顧經典美學與功能性。Morgan 首次在 CX 世代平台上提供鋁合金自動排檔頭，採陽極處理深灰色鋁材，為駕駛介面增添精緻感。專屬縫線與獨特錶面設計，進一步區隔 Supersport 400 與其它車型的定位。

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

Supersport 400 搭載 BMW B58 'O1' 直列六缸渦輪增壓引擎，搭配八速自排變速箱，輸出 402 bhp，並標配 Dynamic Handling Pack，包含 24 段可調 Nitron 避震器、重新調校的懸吊幾何與專屬底盤校準。選配項目包括限滑差速器與高效能主動排氣系統，進一步提升循跡性與聲浪表現。原廠強調，該動力與底盤組合在提升性能的同時，仍保留 Morgan 一貫直覺且富溝通感的駕駛體驗。

Morgan 推出旗艦新作 Supersport 400：品牌量產車首次突破 400 匹馬力

Supersport 400 的推出不僅是 Morgan 在性能層級上的突破，也展現品牌在維持手工造車精神與駕駛樂趣的前提下，持續進化其輕量化跑車的核心理念。原廠預告，未來 18 個月內將陸續推出更多限量與訂製系列車型，顯示其在研發、製造與新車計劃上的持續投入。該車型目前已開放訂購，預計於 5 月開始生產交付。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Morgan摩根Supersport400跑車英國手工汽車新車

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