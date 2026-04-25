福斯推出全新「全混合動力系統」！Golf＆T-Roc第4季率先搭載開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前正式發表全新開發的全混合動力系統。該系統將率先搭載於 Golf 與 T-Roc 兩款主力車型，預計於 2026 年第四季上市。不同於傳統插電式混合動力，這套全新系統不依賴外部充電設施，而是透過車輛本身的動能回收與渦輪汽油引擎搭配發電機，於行駛過程中自發產生電能，實現臨時純電行駛。

Volkswagen 表示，這套全混合動力系統將提供兩種輸出功率等級，並以「Hybrid」作為車型識別，填補現有 eTSI 輕油電與 eHybrid / GTE 插電式混合動力之間的空白。以 Golf 為例，新系統在油耗與排放上均較輕油電更為節能，同時購車成本低於插電式混合動力車型，無需充電樁即可享有部分電動行駛的優勢，進一步降低燃油消耗與使用成本。

該混合動力系統採用前輪驅動架構，核心為一組混合動力模組，內含驅動用電動馬達、發電機、功率電子、差速器、單速變速箱及電子控制多片式離合器。引擎部分搭配 1.5 升 TSI evo2 渦輪汽油引擎，並於後座下方地板整合一組容量為 1.6 kWh（總量）的鎳錳鈷鋰電池，符合 HEV 車型常見規格。此外，車輛前端也整合了電動空調壓縮機與電動煞車伺服系統。

Volkswagen 針對引擎與雙馬達的協同運作設計了三種自動切換的行駛模式：低速行駛時以純電驅動，TSI 引擎完全關閉；在需要延長電力行駛範圍時，系統會切換至「串聯模式」，TSI 引擎在最佳效率區間運轉帶動發電機供電給馬達，但不直接驅動車輪；當時速達約 60 公里以上，則進入「並聯模式」，以汽油引擎為主，馬達輔助提供加速時的額外動力。

駕駛者可依需求手動選擇 Eco、Comfort 與 Sport 三種駕駛模式。Eco 模式下系統最大輸出限制為 70%，並關閉增壓功能以降低能耗；Comfort 模式則解除輸出限制並允許增壓；Sport 模式則會提早切換至串聯運作，使動力系統隨時處於備戰狀態，提供更即時的加速反應。Volkswagen 表示，這套系統在節能、舒適與動態表現之間取得平衡，兼顧日常使用與駕駛樂趣。

Volkswagen 藉由這套全新全混合動力系統，進一步擴充了現有的電動化動力編成，從輕油電、全混合動力、插電式混合動力到純電動的 ID. 系列，形成更完整的產品矩陣。Golf Hybrid 與 T-Roc Hybrid 的推出，不僅為不便依賴充電基礎設施的消費者提供了兼具效率與便利性的選項，也展現出 Volkswagen 在邁向電動化轉型過程中，務實且多元的技術路徑。隨著第四季正式上市，這套系統能否在實際道路使用中達成其宣稱的節能表現，將是後續值得關注的重點。