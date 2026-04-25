439萬起！保時捷「凱燕Coupe電動版」開賣　入手價比油車更便宜

▲保時捷推出Cayenne Coupe Electric，建議售價自439萬起。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche保時捷近期正式發表Cayenne Coupe Electric電動休旅跑車版，台灣保時捷也以439萬起的建議售價展開接單，不僅相較汽油版本的443萬更便宜，且還未扣除21萬的電動車貨物稅免徵稅額，整體入手門檻更低，讓喜愛跑車線條的凱燕迷多了一種能源選項。

▲相比汽油動力的Cayenne Coupe，電動版不僅入手價更低，領牌完成後還可退貨物稅，詳細規則以政府公告為準。（圖／翻攝自Porsche）

Cayenne Coupe Electric全車系建議售價

Cayenne Coupe Electric：439萬起

Cayenne S Coupe Electric：599萬起

Cayenne Turbo Coupe Electric：779萬起

上述售價皆未扣除電動車貨物稅免徵稅額21萬，詳細規則以政府公告為準

▲與休旅車型相比，Cayenne Coupe Electric自A柱之後的設計都完全不同。（圖／翻攝自Porsche）

Cayenne Coupe Electric的車頂線條承襲自911跑車，自A柱之後的設計都與一般Cayenne有所不同，前擋也是專門量身打造，後方的主動式尾翼也與車頂線條完美融合，在這些變化之下，使其風阻係數低至0.23，較休旅車型再低了0.02，續航力更是多了最多18公里達到669公里。

▲車內還可選用副駕乘客螢幕，帶來更完整的數位用車體驗。（圖／翻攝自Porsche）

在車內配置上，Cayenne Coupe Electric配有純數位儀表板、中央整合式懸浮螢幕、擴增實境抬頭顯示器、以及可供選用的副駕乘客螢幕，帶來完整的數位用車體驗；全景式天窗可選用電動液晶薄膜，跑車計時套件也列為標配，另外還提供輕量化運動套件供選配，不僅最多能減掉17.6公斤車重，車內配置也會更加戰鬥熱血。

▲最強悍的Turbo車型在超增壓下可榨出1,156匹馬力，2.5秒就能加速破百。（圖／翻攝自Porsche）

動力方面，Cayenne Coupe Electric與休旅車型相同，都提供3種選項，馬力從408匹、544匹到857匹，其中動力最強悍的Turbo車型超增壓下可榨出1,156匹馬力，0-100km/h加速僅需2.5秒，極速上看260km/h，800V架構在使用直流快充時最高可達400kW（特定條件下），操控方面則有主動氣壓懸吊、PASM主動調整，全車系可選配最大5度的後軸轉向，S與Turbo車型另可選車高控制。