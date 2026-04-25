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Volvo全新電動休旅「EX60正式投入量產」！台灣2027上半年導入販售

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典豪華車廠 Volvo Cars 日前正式宣布，全新全電動休旅車 EX60 已在位於哥德堡托斯蘭達（Torslanda）的工廠啟動量產，客戶交車規劃於初夏展開。這款中型的純電 SUV 是首款完全在瑞典設計、開發與製造的電動車，展現品牌對本國作為高階電動車研發與生產重鎮的長期承諾。根據國際富豪汽車規劃，臺灣市場將於 2027 年上半年導入此車型。

臺灣 2027 上半年導入　Volvo 啟動全新純電 EX60 量產

根據原廠說明，EX60 上市前已展現強勁的市場需求，尤其瑞典與德國等關鍵市場的初期訂單表現亮眼，多數歐洲主要市場的零售訂單也大幅超越內部預測。為此，Volvo Cars 決定提高 2026 年度的生產規模，並計畫在托斯蘭達廠夏季歷史上首次額外增加一週的生產排程，以滿足歐洲及隨後開放訂單的美國與亞洲市場。

臺灣 2027 上半年導入　Volvo 啟動全新純電 EX60 量產

在產品性能方面，EX60 提供最高達 810 公里的續航里程（依據 WLTP 測試標準），並支援最高 400kW 充電功率，電量從 10% 充至 80% 僅需約 16 分鐘。其定價策略則對齊品牌最暢銷的 XC60 插電式混合動力車型，試圖以具競爭力的價格切入市場。原廠強調這款車將成為品牌與客戶眼中的「遊戲規則改變者」。

臺灣 2027 上半年導入　Volvo 啟動全新純電 EX60 量產

為迎接 EX60 與後續新世代電動車的生產，Volvo Cars 近年已投入約 100 億瑞典克朗，大力升級托斯蘭達工廠，包括導入巨型鑄造技術、全新電池組裝廠，以及全面翻新的烤漆與最終裝配線。此舉不僅強化了瑞典西部作為汽車研發與製造樞紐的地位，也預期將使 EX60 成為瑞典總值最高的出口產品之一。

臺灣 2027 上半年導入　Volvo 啟動全新純電 EX60 量產

Volvo Cars 執行長 Hakan Samuelsson 表示，開始生產首批客戶用車是公司與瑞典整體的重要里程碑，未來將專注於穩定提升高品質的 EX60 產能，使其成為未來數年具獲利能力的成長動能。該公司同時指出，實際續航與充電時間會因氣候、地形、駕駛方式及設備狀態等因素而異，相關數據仍以最終測試結果為準。

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