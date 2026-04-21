全新「賓士C-Class發表」不吃油改吃電！空間比油車更大更爽　台灣再等等

▲全新賓士C-Class海外全球首發！台灣已有評估導入規劃。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

賓士讓C-Class邁入電動轎跑時代，新車不只是動力轉型，從尺碼空間都比過去油車更出色，且舒適配備直逼E、S-Class級等大型車，首發車型續航力能跑762公里，未來還會有800公里的長續航版！作為賓士全新世代電動車代表作，台灣當然也不會缺席，原廠已有導入規劃，未來將與同樣要登台的BMW i3直球對決。

▲電動版C-Class不僅看起來未來超科技！內部空間比油車更大、更好用。

全新電動C-Class導入賓士最新電動車語彙，封閉式水箱護罩搭配發光三芒星與橫貫式光條，整體風格更接近EQE、EQS等旗艦車型，側面以Coupe轎跑路線，車頂線條更流線，搭配電動平台帶來的長軸距與短前後懸設計，整體比例更低趴、動感，也讓車格看起來放大一圈，光是軸距就比油車多了97mm來到2,962mm。

▲車內採超大的39.1吋一體式螢幕，還能選配星空車頂。

車內中控導入39.1吋MBUX Hyperscreen，搭配超過千顆LED矩陣背光與Unity圖形引擎，整體操作體驗更接近高階智慧裝置，再加上氛圍燈與星空全景天窗，科技與豪華氛圍一次到位。

置物空間同樣比油車有感，除了470公升後廂外，還多了101公升前行李廂，實用性大幅提升，內裝材質也導入Softtorino皮革與純素內裝設定，結合金屬飾件點綴，整體質感更細膩。

▲續航力762公里，10分鐘補電325公里續航。

首發車型為C 400 4MATIC，搭載94.5kWh電池組，WLTP續航達762公里，更關鍵的是導入800V架構與最高330kW快充能力，10分鐘即可補充約325公里續航，日常使用便利性大幅提升。

未來賓士也預計在2027年擴展車系陣容，包含後驅與四驅版本，甚至還會推出續航上看800公里的長續航車型，進一步強化市場競爭力。