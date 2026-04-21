「國產、進口新日系中型休旅」現身迎戰TOYOTA RAV4！油電拚省油、省稅金

▲台灣中型休旅又有新選擇！Nissan X-Trail新改款、油電HONDA CR-V曝光！（圖／翻攝自車安網、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中型休旅煙硝味濃厚，一場大戰即將在2～3季開打，Nissan、HONDA紛紛劍指級距霸主TOYOTA RAV4而來，改款新X-Trail、油電CR-V都在車安網曝光，要用油電主打省油，且低稅金優勢迎戰TOYOTA RAV4！

▲小改款X-Trail即將出戰，e-Power仍會維持進口方式。

相較台灣6代TOYOTA RAV4單1的2.5升油電，車安網曝光的Nissan、HONDA新休旅要以低稅金優勢迎擊。首先是Nissan X-Trail曝光的e-Power車型，台灣預計今年推出小改款，除了國產的輕油電1.5升渦輪外，e-Power則會維持進口方式導入。

小改款新X-Trail e-Power參考國外配置，外型變得更時尚、更精緻，內裝配備也升級優化，其1.5升e-Power系統，燃油引擎大多僅作為供電使用，仰賴電力行駛為主，不過海外4月已經發表大改款車型，台灣今年會先以小改款為主。

▲國產油電CR-V預計6月上市！平均油耗20.5km/L。

另外1款國產焦點新作油電CR-V則安排在6月上市，同樣比RAV4的2.5升油電享有稅金優勢，台灣國產HONDA油電CR-V搭載2.0升e:HEV油電，日前在能源局繳出20.5km/L平均油耗，動力184匹馬力，油電CR-V上市後，也為台灣本田達成全車系油電化布局，從Fit、HR-V、CR-V、Civic，到接下來的ZR-V、Prelude通通都有油電動力可選。