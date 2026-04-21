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BMW宣布「攜手Rimac開發i7高壓電池」！第6代技術能量密度提升20％

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團與克羅埃西亞 Rimac Technology 正式宣佈，雙方合作開發的全新高壓電池系統將搭載於純電豪華轎車 BMW i7，該車型預計於 4 月 22 日登場的北京車展舉行全球首演。此舉標誌著 Rimac 從超跑利基供應商轉型為一線量產車技術夥伴的重要里程碑。

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

根據雙方發佈的資訊，這套電池系統採用 BMW 自主開發的第六代 eDrive 技術中的 4695 鋰離子圓柱電芯，其體積能量密度較第五代稜柱形電芯提升 20%。同時，系統保留了第五代的模組化設計，藉此實現更高的續航里程與更快的充電速度。BMW 集團高壓電池與充電開發資深副總裁 Thomas Engelhardt 表示，雙方團隊為 i7 量身打造了專屬解決方案，展現歐洲的創新實力。

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

這套高壓電池將於 Rimac 位於札格雷布近郊、佔地 9 萬平方公尺的全新園區內生產，其中專屬該計畫的產線面積達 1.5 萬平方公尺。Rimac 在數年內建立了兩條完整的生產線與全新的供應鏈，以滿足頂級車廠對品質與產能的要求。電池系統將以「可組裝完成」的狀態送往 BMW 集團丁格芬工廠 — 全球唯一生產 BMW 7 系列的地點。

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

Rimac Technology 創辦人 Mate Rimac 指出，BMW 一向將工程技術推向最高水準，雙方在創紀錄的時間內開發出能充分發揮新型圓柱電芯潛力的高壓電池系統，並在 Rimac 園區實現規模化生產。Rimac Technology 執行長 Nurdin Pitarević 補充，BMW 不僅將 Rimac 視為供應商，更視為真正的技術夥伴，這是未來車廠與科技公司合作的典範。

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

此次與 Rimac 的合作，進一步強化了 BMW 在豪華電動車領域的技術縱深，同時也確立了 Rimac 作為一線系統供應商在歐洲電動化供應鏈中的關鍵角色。

採 4695 圓柱電芯，能量密度提升 20%　BMW 與 Rimac 攜手開發 i7 高壓電池系統

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬i7電動車旗艦房車Rimac高壓電池汽車新車北京車展

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