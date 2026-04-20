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RAM大公羊推「2500警用皮卡車」！能打擊犯罪還能拖曳載重

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下 Ram 品牌正式發表 Ram 2500 緊急應變車輛 (Emergency Response Vehicle)，宣稱是市場上第一款、也是目前唯一一款具備「追捕能力」(pursuit-capable) 的 3/4 噸重型皮卡。該車型針對執法、消防、救援與緊急應變單位的需求設計，在維持 Ram 重型皮卡一貫的拖曳與載重能力同時，進一步強化高速追蹤與極端環境下的行駛穩定性。

Ram 2500 緊急應變車輛正式登場：首款具備追捕能力的重型皮卡

Ram 表示，這款緊急應變車輛是基於現有 Ram 2500 Special Service 車型升級而來，新增包括專用性能硬體、底盤護板、以及便於通訊設備安裝的電氣架構。核心動力來自一具 6.4 升 HEMI V8 汽油引擎，搭配重型 TorqueFlite 八速自排變速箱、4.1 最終傳動比與防滑差速器，確保在濕滑或非鋪裝路面仍具備優異的牽引力與加速表現。

該車已完成密西根州警方（MSP）的車輛測試，項目包括人因工程、加速基準、重複 ABS 煞車評估，以及在 Grattan 賽道完成 32 圈動態測試，以驗證高速行駛下的操控性與耐用度。測試數據顯示，其 0-60 mph 加速為 8.41 秒，0-100 mph 為 20.5 秒，極速被電子限速在 103 mph（約 166 km/h）。

Ram 2500 緊急應變車輛正式登場：首款具備追捕能力的重型皮卡

為應付野外勤務的嚴苛考驗，Ram 2500 緊急應變車輛配備分動箱護板與 18 吋鋼製輪圈，避免越野或高速行駛中底盤受損。電氣系統方面，搭載雙發電機，總輸出達 400 安培，並設有輔助開關與專用線路，便於安裝通訊、警示燈與其他應變設備。車內另提供車輛系統介面模組，簡化各單位改裝整合流程。

Ram 2500 緊急應變車輛正式登場：首款具備追捕能力的重型皮卡

不同於多數重型皮卡採用葉片彈簧後懸吊，Ram 2500 採用同級唯一的五連桿線圈彈簧後懸吊系統。Ram 工程團隊指出，該設計在維持 3/4 噸級載重與拖曳能力的同時，能顯著提升高速過彎與緊急操控時的車身穩定性，對於需經常應對山區、混合地形與高速追捕的緊急應變任務尤為關鍵。

Ram 2500 緊急應變車輛正式登場：首款具備追捕能力的重型皮卡

Ram 2500 緊急應變車輛的推出，不僅填補了重型皮卡在執法與應變勤務中的性能缺口，也反映出政府機構對於多功能、高耐久性特種車輛的需求正在上升。雖然其加速表現與極速仍不如專為追捕設計的輕型警用轎車或SUV，但在需要同時兼顧拖曳、載重、越野通過性與高速追蹤能力的複合任務場景中，Ram 2500 展現出難以取代的實用價值。透過密西根州警方的嚴格測試認證，這款車確實為農村、山區或長距離巡邏單位提供了一個值得考慮的重型選項。隨著 2026 年下半年正式開放採購，它能否獲得各機構的廣泛採用，仍有待市場與實戰考驗。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RAM大公羊2500皮卡車警車Pickup汽車新車緊急應變車輛

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