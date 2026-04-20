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1438萬起！保時捷「911 GT3敞篷版」開賣　自然進氣＋手排更純粹

▲1438萬起！保時捷「911 GT3敞篷版」開賣　自然進氣＋手排更純粹。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷推出全新911 GT3 S/C敞篷跑車，建議售價自1,438萬起。（圖／翻攝自Porsche）

記者張慶輝／綜合報導

Porsche保時捷近期推出全新911 GT3 S/C敞篷跑車，並為其開出1,438萬起的建議售價，作為911 GT3首度搭載全自動敞篷車頂的新作，911 GT3 S/C採單一手排配置，加上4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎，以「駕駛者之車」帶來更純粹的駕馭體驗。

▲1438萬起！保時捷「911 GT3敞篷版」開賣　自然進氣＋手排更純粹。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 GT3 S/C是911車系首次搭載全自動敞篷的車型。（圖／翻攝自Porsche）

為了實現極致輕量化，911 GT3 S/C大量使用源自911 S/T的車身組件，包括前廂蓋、前葉子板、車門、防傾桿與剪切部件都以碳纖維製成，並標配陶瓷複合煞車系統，前20吋後21吋中鎖鋁鎂合金輪圈，再加上40Ah鋰離子電池，整體減重達33公斤，最後是整合鎂合金結構的全自動敞篷車頂，整車重量僅1,497公斤，較991世代的911 Speedster微幅增加30公斤。

▲1438萬起！保時捷「911 GT3敞篷版」開賣　自然進氣＋手排更純粹。（圖／翻攝自Porsche）

▲車內採純雙座設定，標配4向電調跑車升級座椅，也可選用碳纖維外殼的輕量化賽車桶椅。（圖／翻攝自Porsche）

車內採純雙座設定，標配4向電調跑車升級座椅，亦可選用碳纖維外殼的輕量化賽車桶椅，而輕量化也處處體現在內裝上，包括配有碳纖維車門拉環的輕量化車門飾板，輕量化地毯等，並且為了最純粹的戰鬥氣息，保留方向盤左側的旋鈕啟動開關，全數位儀表板也提供「賽道螢幕」，僅顯示激烈操駕時所需的重要資訊，轉速表還能依個人習慣調整，將紅線區定在12點鐘方向。

▲1438萬起！保時捷「911 GT3敞篷版」開賣　自然進氣＋手排更純粹。（圖／翻攝自Porsche）

▲全車系採單一手排配置，搭載密齒比設定輕量化6速GT跑車變速箱。（圖／翻攝自Porsche）

911 GT3 S/C搭載4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎，在配備2組微粒過濾器與4組觸媒的情況下，還是能輸出510匹馬力與45.9公斤米扭力並保有激情聲浪，全車系採單一手排配置，並且是密齒比設定輕量化6速GT跑車變速箱，0-100km/h加速僅3.9秒，極速上看313km/h，前軸首次在敞篷版911上使用雙A臂懸吊，帶來更俐落的操控表現。

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