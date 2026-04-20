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台灣「BMW新入門跨界MPV」漲價開賣！配備升級更舒適

▲BMW 2系列MPV新年式開賣！配備有感升級、小漲價。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列MPV新年式開賣！配備有感升級、小漲價。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣總代理汎德今4月20日正式發表全新年式BMW 218i Active Tourer Luxe豪華版，售價相較過去小幅調漲2萬，不過升級配備更有高CP值，導入12具喇叭harman/kardon高傳真音響系統，以及雙前座電動腰靠含按摩功能，讓新年式2系列MPV賣相、戰力更加分！

▲BMW 2系列MPV新年式開賣！配備有感升級、小漲價。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式維持1款車型，並更換新車型命名。

新年式BMW 2AT從過原本的218i Luxury限量版，新年式更名為218i Active Tourer Luxe豪華版，售價從157萬調漲2萬來到159萬，外型以簡約線條勾勒動感與優雅兼具的都會輪廓。車頭以大尺寸八角形雙腎型水箱護罩為視覺核心，結合鍍鉻飾件與霧銀直柵設計，展現層次分明的立體視覺，搭載光型變化智慧LED頭燈。

▲BMW 2系列MPV新年式開賣！配備有感升級、小漲價。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列MPV新年式開賣！配備有感升級、小漲價。（圖／翻攝自BMW）

▲車內升級重點導入更舒適的電動座椅、harman/kardon高級音響。

新年式外型、動力不變，主要針對內裝配備調整，全面升級雙前座電動腰靠含按摩功能，多向可調電動腰靠提供極致服貼的支撐感受；新增的Relax Mode模式更可一鍵整合按摩功能、空調系統與環艙氣氛燈，為車主量身打造專屬的尊榮移動空間。

此外，同步升級harman/kardon高傳真音響系統，透過全車精準配置的12具揚聲器與7聲道EQ調節，帶給全車乘客頂級的沉浸式聽覺饗宴。

全新年式BMW 218i Active Tourer Luxe豪華版搭載1.5升直列三缸汽油引擎，結合Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，輸出136匹最大馬力與23.5公斤米最大扭力，0–100 km/h加速9秒。

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關鍵字：bmw2系列Coupe2GC3系列旅行車MPVActive Tourer

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