12.58萬！光陽「新旗艦白牌G7」預購開跑　送3000購車金＋36期0利率

▲光陽正式展開G7預購活動，開出12.58萬的建議售價。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

KYMCO光陽今（20）日正式展開最新旗艦白牌車款G7預購活動，除了開出12.58萬的建議售價外，在5／20前完成預購，可享3,000元購車金（直扣）、36期0利率、分期獨享車碰車安心保障Plus、以及精品組等優惠，另外也將在5月舉辦2場消費者賽道試乘體驗活動，讓車迷得以親身體驗新車的操駕魅力。

▲有別於奔騰G系列、KRV或Roma GT等風格，G7採武士家徽意象為車頭設計。（圖／翻攝自KYMCO）

隨著G7展開預購活動，產品介紹頁面也正式上線，能更深入瞭解各項特點，有別過去「奔騰G系列」、KRV或Roma GT的定位，此次G7以「高規格白牌跑旅」為主打，車頭以武士家徽意象建立高識別度，全車融入流體力學造型，不僅視覺上更加俐落，也有望對操控和油耗帶來正面幫助。

▲8吋全彩LED儀表雖不是TFT顯示，但也能提供清晰易讀的行車資訊。（圖／翻攝自KYMCO）

儀錶板雖沒用上TFT螢幕，但也以8吋全彩LED提供清晰易讀的行車資訊，搭配平坦寬敞後座空間與25公升車廂，以及亮度提升25%的OSRAM LED頭燈，長途旅行更加舒適，Keyless感應鑰匙除了範圍更廣，此次也新增低電量提示與近程感應功能，即使鑰匙完全沒電也能順利啟動車輛。

▲G7一樣採用了光陽獨家的PTM重機傳動技術，並有2代ISG電推技術。（圖／翻攝自KYMCO）

動力與操控也是G7的一大亮點，其175.1c.c.水冷引擎此次加上具備0.5匹馬力的2代ISG電推功能，並配備日本京濱6代噴射系統，再加上新型汽缸頭、壓縮比提升、活塞冷卻機構等，綜效馬力來到17.8匹並有1.7公斤米扭力。

▲G7配備BOSCH最新ABS 10.3M系統，提供彎道ABS與TCS功能。（圖／翻攝自KYMCO）

操控方面，G7一樣採用了光陽獨家的PTM重機傳動技術，達到前後配重約50：50的比例，整車也較過去減輕8公斤，並且震動也大幅減輕，電控則搭載Bosch最新ABS 10.3M系統，透過IMU偵測能帶來彎道ABS與TCS功能，降低加速或減速時操作失誤帶來的風險。