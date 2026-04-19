福斯集團「最新入門電動車」亮相！Cupra Raval主打年輕時尚搶市

圖文／7Car 小七車觀點

Cupra 日前正式發表全新電動車款 Raval，將其定位為品牌進攻入門電動市場的重要戰略車型。採用福斯集團開發的 MEB Plus 平台，目標直指 Renault 5 等競爭對手。

Raval 車長 4.05 公尺、寬 1.78 公尺、高 1.52 公尺，並藉由降低 15mm 車高與加寬 10mm 的懸吊設定，強化運動化風格。外觀設計方面，Raval 高度還原 2022 年 Urban Rebel 概念車的造型，擁有醒目的「鯊魚鼻」車頭與斜背式車頂線條。車內則首次搭載 10.25 吋數位儀表，並保留 12.9 吋資訊娛樂螢幕。Cupra 特別強調燈光在車艙體驗中的角色，儀表台內建投影裝置可將動畫投射於前門飾板。VZ 車型更配備全新 3D Knit 編織桶型座椅，以一體成形方式製造，便於未來回收再利用。

為擴展市場接受度，Cupra 為 Raval 提供四種車型等級、四種動力配置與兩種電池容量選擇。入門 Core 車型搭載 37kWh 磷酸鐵鋰電池與 114bhp 前置馬達，續航里程約 185 英里，支援最高 90kW 充電功率，10% 至 80% 充電時間為 27 分鐘。V1 與 V2 車型則提供 133bhp 起跳的動力，並可選配 52kWh 鎳錳鈷電池，續航提升至約 280 英里，充電功率最高達 130kW。

頂級版本 Raval VZ 以西班牙語「快速」為名，售價約 37,000 英鎊，直接競爭 Alpine A290。VZ 車型同樣搭載 52kWh 電池，但馬力輸出提升至 222bhp，並配備電子限滑差速器，0-62mph 加速僅需 7.0 秒，極速可達 108mph。為對應更高性能需求，VZ 採用專屬前懸吊設計，加入福斯集團 DCC Sport 主動懸吊系統，車身穩定控制系統亦可完全關閉，提升操控靈活度。

Cupra 內部預期，Raval 將於 2028 年前成為品牌最暢銷車型，超越去年全球銷售 104,400 輛的 Formentor。此款電動小車不僅肩負擴展品牌銷量的任務，也與即將推出的 Volkswagen ID Cross、ID Polo 及 Skoda Epiq 共同組成福斯集團新一代平價電動車陣容，進一步推動電動車普及化。