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MINI推出「2款一次性概念展示車」！融入音樂元素更顯個性

圖文／7Car 小七車觀點

MINI 與奧地利設計工作室 Vagabund 近日發表兩款基於 MINI Countryman 打造的一次性展示車，將冒險態度、社群文化與音樂元素融入車輛設計，展現品牌在個性化改裝領域的持續探索。兩款車型分別採用 Melting Silver 與 Midnight Black 兩種對比強烈的車色，共同呈現出一組具備視覺張力與文化意涵的作品。

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

兩款展示車在車身外觀上進行了多項改裝，包括重新設計的輪拱，使車身視覺上更為寬闊。前後保險桿與車身同色處理，並搭配修改後的水箱護罩與側裙上的立體 Vagabund 字樣。車身離地高度有所提升，進一步強化其越野性格。車輪部分採用 20 吋規格，搭配 3D 列印製作的封閉式輪圈蓋，其造型刻意與揚聲器單元產生視覺聯想，展現出粗獷而具科技感的風格。

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

車頂架由三片雷射切割與折彎的鋁板構成，並加入不鏽鋼網狀結構，形成開放式表面。此設計不僅具備實用功能，更在視覺上與音響設備的網罩元素相互呼應，從車頂延伸至車側輪廓，成為整體設計中的關鍵環節。這項細節也展現出 MINI 與 Vagabund 在造型與功能整合上的細膩考量。

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

兩款車型的後側窗已被移除，取而代之的是專為戶外聲音投射開發的音響系統。該系統的核心為一個以鑄造聚合物花崗岩製成的揚聲器箱體，具備優異的聲學特性，能提供清晰且未經修飾的聲音表現。高音與中音單元直接嵌入車身結構，尾門開啟後則可啟動額外的重低音單元。每輛車均可獨立作為音響系統運作，兩車並排時更能組成一個小型行動舞台，營造沉浸式聆聽體驗。

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

在車輛另一側，設計團隊加入了一個具懷舊象徵意義的 Walkman，安置於 3D 列印的外殼中。此設計與車外開放式音響系統形成鮮明對比，傳達出一種個人化、節奏放慢的聆聽體驗。這種將類比時代的符號與當代造車技術並置的手法，進一步凸顯了整個計畫的實驗性格與文化深度。

MINI 攜手 Vagabund 推出兩款 One-Off 車型，融合冒險精神與音樂文化

MINI 表示，其中一款 One-Off 車型將於 2026 年北京車展首次公開亮相，後續也會透過多種平台與活動，將車輛帶至消費者與社群面前，延續其以社群為核心的溝通策略。目前這兩款車型均為展示用途，尚未規劃量產或銷售。MINI 設計總監 Holger Hampf 指出，此次合作再次展示了品牌在細節處理與技術工藝上的實力，並將生活風格、功能與樂趣融入車輛設計之中。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：MINICountraman一次性展示車概念車汽車新車

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