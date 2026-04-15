賓士「EQS旗艦電動房車2度小改款」登場！800V架構續航力上看926KM

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前針對純電豪華房車 EQS 推出二度小改款版本，原廠表示超過四分之一的車輛組件經過重新設計或優化。新車核心導入新一代電氣架構，包含 800 伏特電壓系統、自主研發的全新驅動單元，以及能量密度更高的電池組，使得 EQS 450+ 車型在 WLTP 測試規範下續航里程達到 926 公里，相較前代提升約 13%。此外，Mercedes-Benz 也首次將線控轉向系統導入量產車，成為首家採用此技術的德國汽車製造商。新 EQS 預計於德國市場上市，含稅售價自 94,403 歐元起。

新 EQS 在外觀上針對車頭進行明顯修改，引擎蓋加入醒目的 Powerdomes 線條，頭燈與光條整合為更緊密的視覺單元，日行燈內融入星形徽飾。原廠提供 Electric Art Line 與 AMG Line 兩種外觀風格，前者配置黑色水箱護罩與寬幅鍍鉻飾條，後者則採用無鍍鉻條的動態化星芒圖騰護罩，並搭配高光澤發光中央星徽。照明系統方面，新一代 DIGITAL LIGHT 頭燈採用微型 LED 技術，高解析照明範圍擴大 40%，同時耗能較前代減少 50%；ULTRA RANGE 遠光燈照射距離可達 600 公尺，並具備動態轉向與部分遠光燈輔助功能，進一步提升夜間行車視野。

內裝科技核心為 Mercedes-Benz Operating System（MB.OS），原廠將其稱為車輛的「超級電腦」，整合所有功能並支援軟體空中更新。MBUX 虛擬助理導入人工智慧，能進行複雜對話並以不同動態頭像呈現互動狀態。標準配備的 MBUX Hyperscreen 將三具螢幕融合於單一曲面玻璃之下，操作邏輯接近智慧型手機。後座配置兩具 13.1 吋螢幕與可攜式 MBUX 遙控器，並支援 Microsoft Teams、Zoom 等視訊會議軟體。舒適性方面，前座首度導入安全帶加熱功能，可於低溫環境快速升溫至攝氏 44 度；車內亦搭載 HEPA 高效濾網，可過濾 99.65% 以上懸浮微粒，並以活性碳塗層減少有害氣體與異味。

動力與底盤系統為新 EQS 另一項技術亮點。後軸主驅動搭載兩速變速箱，第一檔提供靜止起步加速性能，第二檔則確保高速行駛的效率與舒適性。線控轉向系統完全以電子訊號取代機械連桿，可依行駛狀況靈活調整轉向比例，並隔絕路面不平所產生的震動；即使電子訊號完全失效，仍可透過後軸轉向與 ESP 系統維持車輛控制。底盤部分，AIRMATIC 氣壓懸吊導入雲端阻尼控制，車輛可透過 Car-to-X 車聯網預先接收前方道路數據，在通過較長的人造減速坡前即時調整阻尼設定，以減緩衝擊感。此外，動能回充功率提升至 385 kW，進一步強化能量回收效率。

Mercedes-Benz 藉由新世代 EQS 展現品牌在電動化與數位化領域的技術布局，同時延續自 1886 年取得首輛汽車專利以來的創新傳統。原廠提供高度個人化選項，包括全新深孔楊木飾板、月桂葉縫紋，以及 MANUFAKTUR Made to Measure 訂製服務，消費者可從約125種漆色中挑選專屬配置。新 EQS 亦具備雙向充電功能，未來可透過軟體更新支援車輛對電網或車輛對住宅的電力供應。整體而言，此次改款不僅強化了續航與充電效率，更藉由線控轉向、AI 助理與雲端底盤控制等技術，重新定義豪華電動房車的科技門檻。