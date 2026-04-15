美製車0關稅要來了！94.9萬起　台灣Nissan「新X-Trail休旅上市」

▲國產X-Trail晉升Sakura家族！同時裕隆日產宣布美製車新進度。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產今4月15日正式宣布推出X-Trail Sakura新車型，主打日系細膩質感，更同步釋出優惠方案，瞄準家庭客群搶市，品牌也在現場宣布，美製車0關稅新進度，配合海外最新的全球策略車，接下來台灣裕隆日產可是有一系列美製車0關稅準備叩關，並預告5月13日在台會有更進一步的產品規劃說明發表。

▲比照日前Sakura家族，車內升級通風座椅，炎熱夏季相當實用。

X-Trail藉由新增Sakura新車型調整車型編成，共有3款車型，舊換新售價94.9萬起，原廠展示的櫻花彩繪車並無實際販售，不過配備則有針對重點升級，像是導入TAKUMI匠人訂製皮革座椅、雙前座通風座椅等，強調一年四季都能有舒適體驗；同時車室用料也大量加入軟質與木紋飾板，再搭配BOSE音響系統，整體質感確實比一般版本更有「高級休旅」味道。更重視的是，這3款升級版新車型，相較舊款版本還有4～6萬降幅，可說是佛心的降價又升級配備！

裕隆日產也同步祭出首年月付5,888元的分期方案與萬元配件金，成功帶動市場買氣，目前Sakura系列接單已突破800張，顯示消費者對這類「高質感Sakura」接受度不低。

▲動力維持1.5升渦輪輕油電。

動力方面則維持國產現行主力配置，搭載12V輕油電系統，搭配1.5升VC-Turbo可變壓縮比渦輪引擎，擁有204匹最大馬力，平均油耗約16km/L，主打在性能與節能之間取得平衡。安全配備同樣到位，包含Level 2駕駛輔助的ProPILOT系統，以及PFCW預警防護，再加上ZONE BODY高剛性車體，維持一貫的安全水準。

▲美製車0關稅又有新進展！呼應海外最新策略，成為裕隆日產發展重點目標。

隨著國際貿易政策與零關稅議題持續發酵，裕隆日產正積極評估導入更多美製車，藉此強化產品競爭力並壓低售價門檻，產品包括Nissan Pathfinder、Nissan Frontier、Nissan Murano等美規主力休旅與皮卡車型；豪華品牌Infiniti方面，則有全新Infiniti QX65被點名會導入。

此外，美規Nissan Rogue（也就是台灣熟悉的X-Trail）同樣在評估名單之中，未來不排除以不同產地版本切入市場，進一步擴大產品選擇。

這波動作其實也呼應Nissan海外近期公布的全球戰略藍圖，包含電動化、多元動力以及跨市場產品整合等方向，對台灣市場來說，若美製車成功導入，不只代表車型選擇變多，更可能改寫產品價格結構。