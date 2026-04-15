特斯拉旗艦電動車「停產告別車迷」！終身免費充電、好料配備全給搶收藏

▲特斯拉推出Model S、Model X最終代表作！好料配備、終身免費超充！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

海外特斯拉Tesla為Model S、Model X兩款旗艦電動車準備謝幕大舞台，針對Model S、Model X推出最終限量版「Signature Edition」，雖然價格很高檔、很驚人，但好料配備、終身免費充電絕對會讓特粉搶先收藏！

▲Model S、Model X僅限原廠限定名單才能訂購！有錢不一定買得到。

隨著原廠確認Model S、Model X於2026年陸續停產，特斯拉也沒有讓這段歷史默默結束，反而用一種很特別方式收尾，推出最終限量版「Signature Edition」，不只數量稀少、價格高檔，連購買資格都變成邀請制，簡單講，有錢也不一定買得到。

▲2款最終版採限量方式，約新台幣500萬。

最終版全球僅限量350輛，其中Model S Plaid配額250輛、Model X Plaid（6人座）則是100輛，兩款車統一開出15萬9,420美元身價，折合新台幣大約500萬元，價格不是重點，更像是給死忠車迷收藏用的「紀念品」，畢竟這兩款車當年可是撐起品牌形象的關鍵角色。

▲外觀擁有專屬配色，且車內配備一次豪華大禮包全給。

外觀吸睛的就是專屬「石榴紅」塗裝，再搭配金色Tesla廠徽與細節點綴，整體氣場比標準款更高調、更豪氣，Model S額外附贈金色煞車卡鉗、同色車門把，Model X則透過22吋大尺碼鋁圈撐起旗艦氣勢。

▲附贈模型車造型的車鑰匙，展現十足的收藏價值紀念。

車內與配備部分更不用說，幾乎就是把能給的全都給，包含FSD全自動輔助駕駛、終身免費超級充電、終身高級連網服務，甚至連後續幾年的保養也一併包進去。

台灣市場上，今年3月官網最新更新，Model S、Model X已全面暫停新車訂購，其中，Model X仍能找到少量現車，但Model S則已無在庫車輛，為了配合海外停產策略，Model S、Model X告別台灣市場已經倒數中。