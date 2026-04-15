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88.8萬「省油省稅金」歐系進口車！台灣福斯新入門掀背官網上架

▲台灣福斯新年式Polo上架！車型陣容調整。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯新年式Polo上架！車型陣容調整。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

高油價時代！作為福斯旗下入門掀背車Polo堪稱是品牌省油、省稅金代表，新年式Polo悄悄在官網上架開賣，維持百萬內88.8萬起的入手價，同時車型陣容經過調整，新年式帶來更帥、更跑格的R-Line車型！

▲台灣福斯新年式Polo上架！車型陣容調整。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯新年式Polo上架！車型陣容調整。（圖／翻攝自福斯）

▲新年式Polo維持88.8萬入手價，新增Advance、R-Line兩款新車型。

新年式Polo維持4款車型，入門款Life、頂規GTI開價88.8與124萬不變，不過中間新增Advance、R-Line兩款新車型取代舊有車型，雖然2款新車型售價相較過去多了2、3萬，售價為94.8與99.8萬，但Advance、R-Line擁有更具CP值的配備優勢，且作為品牌運動化象徵R-Line車型，也藉由新年式回歸Polo車系。

▲台灣福斯新年式Polo上架！車型陣容調整。（圖／翻攝自福斯）

▲頂規性能鋼砲GTI採2.0升渦輪，其餘都是採1.0升渦輪。

除了頂規GTI採2.0升EA888的渦輪引擎，其餘3款都是採用省油省稅金優勢的1.0升3缸渦輪，在高油價時代，以小排氣渦輪切中台灣購車稅金甜蜜點，1.0升渦輪搭配7速自手排變速箱，繳出116匹馬力、20.4公斤米扭力，平均油耗約18.5km/L。

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