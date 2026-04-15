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Nissan新車大爆發「全新入門跑旅」登場！經典Skyline回歸

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

過去受到經濟不振陰霾衝擊，Nissan準備重整旗鼓並大秀新車肌肉大軍，除了無預警亮相新一代X-Trail外，另還有轉型成全新電動跑旅的Juke，以及Xterra、Skyline等經典車款都會陸續回歸！

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan未來主力將放在電氣化新能源策略。

Nissan未來戰略走向更靈活、多元的方向，過去以e-Power為主軸的產品規劃，未來將擴展至更完整的電氣化陣容，除了持續深化既有技術外，也將開發全新HEV油電系統，並透過合作夥伴補齊PHEV插電式油電與REEV增程式電動車，藉此滿足不同市場與消費族群需求，強化整體競爭力。

Nissan同步推動「Re:NISSAN」業務重整計畫，重新調整產品開發邏輯，不同於過去以單一車型為核心優化，未來將改以「產品家族」共享資源的方式進行開發，精簡成本方式，把56款車系縮減成45款。

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

▲Juke EV轉型成電動跑旅！未來對手可能就是TOYOTA C-HR＋。

除了新一代X-Trail外，官方也釋出Juke EV電動版概念車，未來可能成為TOYOTA C-HR＋直接對手，Juke EV以過去前衛、大膽造型為主軸，以Coupe SUV跑旅風格切入歐洲市場，強化都會電動車的個性定位。

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan公布未來藍圖計畫！由X-Trail、Juke EV、Skyline等戰略車領軍。（圖／翻攝自Nissan）
▲經典車系陸續回歸！Nissan接下來陣容相當精彩。

更另一些經典車迷興奮的還有，針對美國市場打造的全新Xterra，採用梯形大樑底盤與純種越野設定，宣告這款經典車系即將回歸；而在日本市場方面，代表性能指標的Skyline也釋出大改款預告，從目前曝光的局部設計來看，車頭線條更為銳利，並帶有類似Z跑車的復古元素，車尾則有望延續經典四圓尾燈設計，為新世代車型增添更多話題性。

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