Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

圖文／7Car 小七車觀點

德國改裝廠 ABT Sportsline 近期針對 Audi 旗下多款插電式混合動力車型，推出全新 Hybrid Performance Packages，涵蓋 A5 Avant、Q5 SUV 以及旗艦 Q8 60 TFSIe。此次升級重點在於顯著提升系統綜效輸出，試圖在兼顧電動車環保與經濟優勢的同時，注入更具運動感的駕馭體驗與視覺張力。ABT 表示，這些套件不僅強化日常行駛的從容感，也進一步拉高原廠設定的性能門檻。

針對 Audi A5 Avant 與 Q5 SUV，ABT 提供兩種輸出升級方案。依原車配置不同，系統綜效馬力可從 299 匹提升至約 360 匹，或由 367 匹增長至約 428 匹。其中，2.0 TFSI e 燃油引擎的輸出自 252 匹上漲至約 310 匹，極速則維持原廠設定。A5 Avant 在外觀上加入亮黑色前擾流、進氣口飾條、後尾翼及四出消光黑不鏽鋼排氣尾管，搭配 20 吋 ABT Prime 鋁圈與運動化彈簧；Q5 SUV 則配備包含前擾流、後保桿飾條與 aeroblades 的空力套件，並可選用 22 吋 ABT EVO 輪圈。A5 Avant 套件含稅價為 13,500 歐元，Q5 SUV 版本則為 18,500 歐元（不含彈簧之車型為 18,200 歐元），皆需另計安裝、烤漆與 TÜV 認證費用。

作為本次性能升級的旗艦車型，Audi Q8 SUV Hybrid 獲得 ABT Power S 套件，並分為兩種輸出等級。第一階段可將系統輸出由 394 匹馬力與 600 牛頓米扭力提升至約 462 匹與 650 牛頓米；第二階段則將系統輸出自 489 匹與 700 牛頓米進一步推升至約 557 匹與 750 牛頓米，表現已超越原廠 SQ8 的水準。兩種階段的 3.0 TFSI e 引擎均自 340 匹與 500 牛頓米升級至約 408 匹與 550 牛頓米，極速維持不變，並可透過 myABT App 數位監控性能數據，建議使用 98 辛烷值燃油。

在外觀與底盤設定上，Q8 Hybrid 採用專屬空力套件，包含前擾流、後保桿飾條與後尾翼，並搭配四出消光黑不鏽鋼排氣尾管、重量優化的 23 吋 ABT HIGH PERFORMANCE HR23 輪圈（Flow Forming 製程）與胎壓監測系統。內裝則提供車門迎賓燈與專屬腳踏墊。此套件含稅價格為 23,770 歐元，同樣不包含安裝、烤漆與 TÜV 檢驗費用。ABT 表示，所有升級均在保持日常實用性與混合動力系統原有效率的前提下進行。

綜合來看，ABT Sportsline 此次針對 Audi A5、Q5 與 Q8 插電式混合動力車型推出的性能升級方案，並非單純追求極端輸出的改裝作品，而是在原廠既有電能架構下，透過軟體與周邊硬體的精準調校，讓車輛的動力反應與駕駛樂趣獲得實質提升。從售價與套件內容而言，ABT 提供的改裝組合涵蓋外觀、底盤與動力系統，並附帶五年保固，對於希望在保有日常實用性與稅賦優勢的同時，進一步彰顯個性化風格與加速性能的車主而言，確實具備一定的吸引力。在電動化浪潮持續推進的當下，此類針對 PHEV 車型的高性能升級方案，也為改裝市場指出了另一條兼顧環保與熱駕訴求的可行路徑。