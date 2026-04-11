ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

圖文／7Car 小七車觀點

德國改裝廠 ABT Sportsline 近期針對 Audi 旗下多款插電式混合動力車型，推出全新 Hybrid Performance Packages，涵蓋 A5 Avant、Q5 SUV 以及旗艦 Q8 60 TFSIe。此次升級重點在於顯著提升系統綜效輸出，試圖在兼顧電動車環保與經濟優勢的同時，注入更具運動感的駕馭體驗與視覺張力。ABT 表示，這些套件不僅強化日常行駛的從容感，也進一步拉高原廠設定的性能門檻。

ABT Sportsline 強化混合動力陣容：Audi A5、Q5 與 Q8 性能全面提升

針對 Audi A5 Avant 與 Q5 SUV，ABT 提供兩種輸出升級方案。依原車配置不同，系統綜效馬力可從 299 匹提升至約 360 匹，或由 367 匹增長至約 428 匹。其中，2.0 TFSI e 燃油引擎的輸出自 252 匹上漲至約 310 匹，極速則維持原廠設定。A5 Avant 在外觀上加入亮黑色前擾流、進氣口飾條、後尾翼及四出消光黑不鏽鋼排氣尾管，搭配 20 吋 ABT Prime 鋁圈與運動化彈簧；Q5 SUV 則配備包含前擾流、後保桿飾條與 aeroblades 的空力套件，並可選用 22 吋 ABT EVO 輪圈。A5 Avant 套件含稅價為 13,500 歐元，Q5 SUV 版本則為 18,500 歐元（不含彈簧之車型為 18,200 歐元），皆需另計安裝、烤漆與 TÜV 認證費用。

ABT Sportsline 強化混合動力陣容：Audi A5、Q5 與 Q8 性能全面提升

作為本次性能升級的旗艦車型，Audi Q8 SUV Hybrid 獲得 ABT Power S 套件，並分為兩種輸出等級。第一階段可將系統輸出由 394 匹馬力與 600 牛頓米扭力提升至約 462 匹與 650 牛頓米；第二階段則將系統輸出自 489 匹與 700 牛頓米進一步推升至約 557 匹與 750 牛頓米，表現已超越原廠 SQ8 的水準。兩種階段的 3.0 TFSI e 引擎均自 340 匹與 500 牛頓米升級至約 408 匹與 550 牛頓米，極速維持不變，並可透過 myABT App 數位監控性能數據，建議使用 98 辛烷值燃油。

ABT Sportsline 強化混合動力陣容：Audi A5、Q5 與 Q8 性能全面提升

在外觀與底盤設定上，Q8 Hybrid 採用專屬空力套件，包含前擾流、後保桿飾條與後尾翼，並搭配四出消光黑不鏽鋼排氣尾管、重量優化的 23 吋 ABT HIGH PERFORMANCE HR23 輪圈（Flow Forming 製程）與胎壓監測系統。內裝則提供車門迎賓燈與專屬腳踏墊。此套件含稅價格為 23,770 歐元，同樣不包含安裝、烤漆與 TÜV 檢驗費用。ABT 表示，所有升級均在保持日常實用性與混合動力系統原有效率的前提下進行。

ABT Sportsline 強化混合動力陣容：Audi A5、Q5 與 Q8 性能全面提升

綜合來看，ABT Sportsline 此次針對 Audi A5、Q5 與 Q8 插電式混合動力車型推出的性能升級方案，並非單純追求極端輸出的改裝作品，而是在原廠既有電能架構下，透過軟體與周邊硬體的精準調校，讓車輛的動力反應與駕駛樂趣獲得實質提升。從售價與套件內容而言，ABT 提供的改裝組合涵蓋外觀、底盤與動力系統，並附帶五年保固，對於希望在保有日常實用性與稅賦優勢的同時，進一步彰顯個性化風格與加速性能的車主而言，確實具備一定的吸引力。在電動化浪潮持續推進的當下，此類針對 PHEV 車型的高性能升級方案，也為改裝市場指出了另一條兼顧環保與熱駕訴求的可行路徑。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪ABTSportsline改裝油電A5AvantQ5SUVQ860TFSIe休旅車汽車新車Hybrid

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶沒有要顧喔】奴才帶2隻小貓咪回家！虎斑貓眼神直盯一臉厭世XD

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Audi主流油電車性能全面提升2026-04-11

BMW最新氫氣車iX5休旅續航750KM2026-04-10

三陽國民機車迪爵125小改款上市2026-04-10

台灣「歐系進口7人座休旅」開賣2026-04-10

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等2026-04-10

賓士新世代AMG GT跑房車完成冬測2026-04-09

台灣「新進口中型休旅5月上市」2026-04-09

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣2026-04-09

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

熱門文章

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

三陽國民機車迪爵125小改款上市2026-04-10

Audi主流油電車性能全面提升2026-04-11

台灣「歐系進口7人座休旅」開賣2026-04-10

BMW最新氫氣車iX5休旅續航750KM2026-04-10

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

相關新聞

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等！新套件上身更帥、更霸氣

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

讀者迴響

熱門文章

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366