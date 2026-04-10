BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 近日正式對外揭露 BMW iX5 Hydrogen 的最新技術進展，焦點集中於全新開發的「BMW Hydrogen Flat Storage」氫氣儲存系統。該系統以七個由碳纖維強化複合材料製成的高壓氣罐為核心，並整合於堅固的金屬框架中，與傳統圓柱形壓力容器不同，採用多腔室並聯設計，透過中央主閥統一控制，形成一套完整且密閉的儲存單元。BMW 表示，此項創新已申請多項專利，不僅提升空間利用效率，也使氫氣儲存總量達到至少七公斤，並且能在五分鐘內完成加氫，維持快速、安全與潔淨的補給體驗。

在續航表現方面，得益於新型扁平儲存系統的優化布局，BMW iX5 Hydrogen 的行駛里程可達 750 公里，較前世代車型有明顯提升。該系統不僅與第六代高壓電池相容，且不佔用車廂內部空間，確保乘客的乘坐舒適性不受影響。BMW 集團開發董事 Joachim Post 博士形容此為「安裝俄羅斯方塊」，強調在有限空間內精準整合氫能驅動系統，讓消費者無需妥協，即可獲得符合需求的動力配置與完整的 BMW X5 體驗。

在動力總成方面，BMW iX5 Hydrogen 結合了第三代燃料電池系統、創新的高壓電池，以及全新的「Heart of Joy」驅動與底盤控制軟體，並搭配 BMW Dynamic Performance Control，進一步強化品牌標誌性的駕駛樂趣。第三代燃料電池技術具備更高的效率與輸出表現，配合氫氣儲存系統與電動化架構，使車輛在長途行駛與快速補給之間取得平衡，展現氫能動力在電動化時代中的實用價值。

從生產彈性來看，新款 BMW X5 車系將提供五種不同驅動形式，涵蓋純電動、插電式混合動力、高效傳統內燃機與氫燃料電池系統，全部可於同一條生產線進行組裝。統一的能量儲存與驅動元件幾何規格，有效降低技術複雜度與生產成本，同時提升製造穩定性與技術整合的靈活性。BMW 預計於 2028 年將 iX5 Hydrogen 導入集團全球生產網絡，為氫能車款的規模化量產鋪路。

BMW 集團強調，技術開放與多元產品組合是維持競爭優勢的關鍵。氫能技術不僅能實現長距離與快速加氫的電動行駛，亦有助於分散能源來源、降低對單一基礎設施或原料供應鏈的依賴。目前，該車型的動力與儲能系統開發獲得德國聯邦交通部「HyPowerDrive」計畫支持，屬於 IPCEI Hy2Move 的一部分，聯邦政府提供 1.91 億歐元資金，巴伐利亞州另共同資助 8,200 萬歐元。BMW iX5 Hydrogen 目前仍屬於開發階段的原型車，官方尚未公布 WLTP 或 EPA 的能耗與排放數據。