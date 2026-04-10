ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 近日正式對外揭露 BMW iX5 Hydrogen 的最新技術進展，焦點集中於全新開發的「BMW Hydrogen Flat Storage」氫氣儲存系統。該系統以七個由碳纖維強化複合材料製成的高壓氣罐為核心，並整合於堅固的金屬框架中，與傳統圓柱形壓力容器不同，採用多腔室並聯設計，透過中央主閥統一控制，形成一套完整且密閉的儲存單元。BMW 表示，此項創新已申請多項專利，不僅提升空間利用效率，也使氫氣儲存總量達到至少七公斤，並且能在五分鐘內完成加氫，維持快速、安全與潔淨的補給體驗。

BMW iX5 Hydrogen 搭載全新氫燃料儲存技術，續航里程提升至 750 公里

在續航表現方面，得益於新型扁平儲存系統的優化布局，BMW iX5 Hydrogen 的行駛里程可達 750 公里，較前世代車型有明顯提升。該系統不僅與第六代高壓電池相容，且不佔用車廂內部空間，確保乘客的乘坐舒適性不受影響。BMW 集團開發董事 Joachim Post 博士形容此為「安裝俄羅斯方塊」，強調在有限空間內精準整合氫能驅動系統，讓消費者無需妥協，即可獲得符合需求的動力配置與完整的 BMW X5 體驗。

BMW iX5 Hydrogen 搭載全新氫燃料儲存技術，續航里程提升至 750 公里

在動力總成方面，BMW iX5 Hydrogen 結合了第三代燃料電池系統、創新的高壓電池，以及全新的「Heart of Joy」驅動與底盤控制軟體，並搭配 BMW Dynamic Performance Control，進一步強化品牌標誌性的駕駛樂趣。第三代燃料電池技術具備更高的效率與輸出表現，配合氫氣儲存系統與電動化架構，使車輛在長途行駛與快速補給之間取得平衡，展現氫能動力在電動化時代中的實用價值。

BMW iX5 Hydrogen 搭載全新氫燃料儲存技術，續航里程提升至 750 公里

從生產彈性來看，新款 BMW X5 車系將提供五種不同驅動形式，涵蓋純電動、插電式混合動力、高效傳統內燃機與氫燃料電池系統，全部可於同一條生產線進行組裝。統一的能量儲存與驅動元件幾何規格，有效降低技術複雜度與生產成本，同時提升製造穩定性與技術整合的靈活性。BMW 預計於 2028 年將 iX5 Hydrogen 導入集團全球生產網絡，為氫能車款的規模化量產鋪路。

BMW iX5 Hydrogen 搭載全新氫燃料儲存技術，續航里程提升至 750 公里

BMW 集團強調，技術開放與多元產品組合是維持競爭優勢的關鍵。氫能技術不僅能實現長距離與快速加氫的電動行駛，亦有助於分散能源來源、降低對單一基礎設施或原料供應鏈的依賴。目前，該車型的動力與儲能系統開發獲得德國聯邦交通部「HyPowerDrive」計畫支持，屬於 IPCEI Hy2Move 的一部分，聯邦政府提供 1.91 億歐元資金，巴伐利亞州另共同資助 8,200 萬歐元。BMW iX5 Hydrogen 目前仍屬於開發階段的原型車，官方尚未公布 WLTP 或 EPA 的能耗與排放數據。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWiX5Hydrogen氫氣氫燃料電池新能源汽車新車休旅車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Audi主流油電車性能全面提升2026-04-11

BMW最新氫氣車iX5休旅續航750KM2026-04-10

三陽國民機車迪爵125小改款上市2026-04-10

台灣「歐系進口7人座休旅」開賣2026-04-10

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

「福特新年式休旅亮相」台灣導入再等等2026-04-10

賓士新世代AMG GT跑房車完成冬測2026-04-09

台灣「新進口中型休旅5月上市」2026-04-09

普利司通「全新一代RE005輪胎」台灣開賣2026-04-09

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

熱門文章

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內2026-04-10

三陽國民機車迪爵125小改款上市2026-04-10

Audi主流油電車性能全面提升2026-04-11

台灣「歐系進口7人座休旅」開賣2026-04-10

BMW最新氫氣車iX5休旅續航750KM2026-04-10

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬2026-04-09

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬2026-04-09

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

相關新聞

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜關係

賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜關係

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

吊車大王女兒二手BMW開賣！車牌6888售258萬　業務驚：一堆分享

吊車大王女兒二手BMW開賣！車牌6888售258萬　業務驚：一堆分享

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

讀者迴響

熱門文章

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

台灣國產「全新7人座MPV」挑戰百萬內！搶攻TOYOTA Sienta停產商機

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

47700元起！三陽國民機車迪爵125小改款上市　車廂容量加大更省油

Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

Audi「主流油電車性能全面提升」！ABT出手3車型有感升級

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

124.9萬！台灣「歐系進口7人座休旅」開賣　家用、商用都合適

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

BMW「最新氫氣車iX5休旅」續航750KM！劃世代儲存技術5分鐘完成補充

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

三菱「新7人座跨界MPV」海外開賣新台幣93萬！1.6升油電又有大空間

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

「新TOYOTA Camry」大陸開賣新台幣93萬！2.0升油電一桶油可跑1千公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366