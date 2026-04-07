愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

▲新改款愛快羅密歐Tonale歐洲陸續開賣！（圖／翻攝自愛快羅密歐）

記者徐煜展／綜合報導

作為旗下熱門休旅代表之一的愛快羅密歐Tonale，去年發表小改款後，近來在歐洲市場陸續上架，英國開價37,665 英鎊起（約新台幣160萬），相較過去價格還下調1千英鎊更親民，在台灣原廠積極導入新車節奏來看，海外頗有人氣的Tonale休旅，有望作為台灣第4款新車。

▲台灣去年導入Giulia、Stelvio，接下來Junior也即將上市，海外熱門的Tonale休旅也有機率引進。

台灣寶嘉聯合去年為愛快羅密歐引進Giulia、Stelvio兩大招牌車系，今年Junior入門小休旅已經上市在即，而接下來海外剛發表的改款新Tonale，未來有機會成為品牌在台灣的第4款新車。

歐洲最新小改款Tonale雖然在造型上動刀不多，但細節更講究，全新的V字盾形水箱護罩 加上三葉式LED頭燈，整體更顯精緻又具運動氣息，保桿線條也重新雕塑，搭配大面積進氣口與黑色烤漆飾條，看起來更有存在感。

▲內裝相較外觀改變幅度更有感。

車內部分，小改款Tonale的變化更明顯，座椅採用全新「cannelloni 螺紋設計」，並以紅色縫線點綴；高階車型還能選配Alcantara麂皮 材質，兼顧豪華與運動氛圍。

中控部分維持12.3吋數位儀表與10.25吋多媒體觸控螢幕，支援Apple CarPlay、Android Aut 與Alfa Connect網聯服務，排檔座改為電子旋鈕設計，周圍加入鋼琴烤漆飾板，看起來更精緻。

動力部分具有豐富的3種選擇，提供1.6升柴油、1.5升輕油電、1.3升PHEV插電式油電，分別對應130、175、275匹馬力，滿足各種不同需求的消費者。