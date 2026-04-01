【廣編】Start Your Miles 2026 SYM環島活動　熱血啟程玩轉台灣

圖、文／SYM提供

台灣機車領導品牌SYM，年度指標盛事「Start Your Miles環島計畫」邁入第五週年！自2022年由董事長親自開啟環島元年，SYM始終秉持「沒有挑戰過都是別人的故事，一輩子大家一定都要環島一次！」的核心信念，環島活動連年舉辦，仍能獲得車友們一致好評，每回報名熱烈程度反映車友對活動的熱愛，與對品牌的高度肯定。今年的活動內容，不僅帶領車友深度探索台灣人文與自然之美，更透過各異業合作展現這片土地多面向的魅力與熱情。

SYM 今年特別跨界聯手台灣連鎖早餐先行者「早安美芝城」，開啟全台首創的「早餐環島」盛宴。報名成功的車友可率先獲得大冰奶兌換券，旅程中，至全台早安美芝城概念店不限金額消費即可獲得店章，集滿指定店章數不僅能享有好禮，還有機會抽中「早安美芝城-早餐免費吃一整年」的大獎！

今年SYM更準備了多樣化的探索任務。車友可前往海洋委員會海巡署設立的全台12個「海洋驛站」據點集章，今年的報名禮包更是誠意十足，跨界攜手花王Bioré、JINS TAIWAN、台灣農林、麥當勞及早安美芝城，多家知名品牌，提供全方位的環島應援。

心動不如馬上行動！2026年SYM環島活動將於4月1日中午12點正式開放報名，欲參與活動者請前往伊貝特報名網站報名。