Honda「超Q輕型麵包車」推小改款！N-Van首次導入渦輪動力更能載

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日於日本市場推出 2026 年式 Honda N-Van 小改款車型，針對配備與動力進行小幅升級，同時強化主打戶外風格的頂規版本，讓這款自 2018 年問世的輕型商用車，在維持既有實用定位之餘，也進一步拓展休閒使用情境。

從外觀來看，本次改款幾乎未進行明顯調整，延續既有設計語彙，包括無 B 柱設計的副駕側車門結構，搭配可靈活變化的座椅機能，依舊是 N-Van 在都會配送與日常使用上的核心優勢。原廠顯然認為現行造型仍具備足夠辨識度，因此將更新重點放在內裝與配備層面。

車內最明顯的變化，是導入 7 吋數位儀表與雙輻式方向盤，設計源自電動版本 Honda N-Van e: 與同級距的 Honda N-Box。此外，高階 Fun 車型也將原有 USB-A 接孔升級為 USB-C，符合當前裝置使用趨勢。整體內裝鋪陳雖未大幅翻新，但在科技便利性上有所提升。

本次改款另一項重點，在於頂規「Nature Style」車型（前稱 Style+ Nature）導入全新渦輪動力。搭載 660 cc 三缸渦輪增壓引擎後，最大輸出提升至 63 匹馬力，相較原本自然進氣版本的 52 匹馬力有明顯成長。對於需要兼顧載物與戶外移動的使用情境而言，這樣的動力升級有助於提升實用性與行駛餘裕。

外觀設定方面，Nature Style 持續主打戶外風格，透過黑化飾件與專屬貼飾強化越野氣息，而 Fun 車型則新增 Autumn Yellow Pearl 與 Botanical Green Pearl 等新車色，提供更多個性化選擇。原廠也同步提供 Honda Access 配件，涵蓋外觀與實用機能，讓消費者能依需求進行客製化調整。

安全與便利配備方面，此次改款將前方停車感應器與碰撞後煞車系統列為全車系標配，並持續搭載 Honda Sensing 駕駛輔助系統。同時，入門 G 與 L 車型新增引擎啟動按鈕與誤踩油門抑制功能，進一步強化日常使用的便利性與安全性。

售價方面，隨著配備升級略有調整，日本市場建議售價自 149 萬 8,200 日圓起，最高為 226 萬 9,300 日圓，對應 4WD 與 CVT 配置的 Turbo Fun Nature Style 車型。整體來看，N-Van 小改款並未改變其作為商用輕型車的核心定位，而是透過細節優化與動力補強，讓產品在都會工作與戶外休閒之間取得更好的平衡。