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Nissan「改款油電小休旅開賣」新台幣77萬！台灣進口導入還要再等等

▲泰國推出新一代Nissan Kicks e-Power！（圖／翻攝自Nissan）

▲泰國推出新Nissan Kicks e-Power！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan於泰國曼谷車展正式發表改款Kicks e-Power，針對外型與配備全面升級，再次強化都會跨界休旅的競爭力，不過雖然泰國Kicks e-Power外觀、內裝有不少亮點，但對台灣市場來說，台灣等得是日本即將發表的日規新一代版本。

▲泰國推出新一代Nissan Kicks e-Power！（圖／翻攝自Nissan）

▲泰國Kicks e-Power外型與日本、北美市場不同。

這次泰國發表的Kicks，仍屬於現行P15世代架構「換皮改款」，外觀經過大改造一番，直接複製巴西市場Kait小休旅外型，搭配更銳利的LED頭燈組，整體視覺更有侵略感。

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

▲日規新一代Kicks e-Power即將發表，外型與美規版本大同小異。

不過台灣市場偏向P16世代的Kicks e-Power，也就是日規即將發表的大改款車型，日本新一代Kicks e-Power已經在最終測試階段，預計2～3季左右發表，屆時台灣將以日本進口導入。

▲泰國推出新一代Nissan Kicks e-Power！（圖／翻攝自Nissan）

▲泰國推出新一代Nissan Kicks e-Power！（圖／翻攝自Nissan）

▲泰國動力不變，維持1.2升e-Power架構。

泰國Kicks e-Power開價78.99萬泰銖起，折合新台幣約77萬，並具有10種車色可選，動力則維持1.2升三缸引擎作為發電機，實際驅動車輛的是電動馬達，輸出約136匹馬力，擁有25km/L平均油耗。

台灣市場將與日本市場同步，日規Kicks e-Power動力與泰規不同，乃是換上最新世代的1.4升e-Power油電，將具備更好的動力水準與節能優勢。

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