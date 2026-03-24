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台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲2度改款XC60即將上市！經銷端陸續釋出重要情報。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

海外於去年發表的2度小改款XC60，預計會在4月台灣上市，作為Volvo銷售主力的中型休旅，經銷端陸續完成教育訓練，隨即也釋出重點情報，台灣改款新XC60將提供3種車型，預售價239萬起。

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲XC60提供雙動力、三種車型，不過台灣首波將先以入門的B5動力為主。

台灣改款XC60將提供Plus B5 AWD、Ultra B5 AWD、Ultra T8 AWD三種車型，首波先提供採2.0升渦輪配輕油電的B5動力，擁有250匹馬力、36.8公斤米扭力。

T8車型為2.0升渦輪結合插電式油電，採18.8kWh電池組，輸出來到455匹馬力、72.3公斤米扭力，具有86公里的純電續航力。

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲入門款即擁有豐富的配備。

Plus B5 AWD入門款就有誠意的滿配配備福利，四區恆溫空調、水晶排檔桿等過去偏向中高階車型的配置，如今在入門車型就能入手，整體豪華氛圍直接升級一個檔次。

過去需選配的項目也一併加上去，包含Harman Kardon高階音響系統、360度環景影像、駕駛與副駕駛座記憶功能，以及品牌主打的空氣品質管理系統（AP高效複合清淨科技），現在通通列為標準配備。

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關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30XC70

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