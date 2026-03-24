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保時捷新車「大陸銷量暴跌26％」！本土電動車崛起衝擊豪華品牌

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近年在中國大陸市場面臨明顯壓力，2025 年銷量自 56,887 輛下滑至 41,938 輛，年減幅達 26%，迫使原廠進一步調整通路規模並縮減經銷據點。在當地品牌快速崛起、產品競爭力與價格優勢同步提升的情況下，傳統豪華品牌正面臨前所未有的挑戰。

造成銷量下滑的關鍵因素之一，在於中國大陸本土電動車產品快速進化。近期亮相的一款全新純電旅行車 GT7，便是市場變化的縮影。該車由新成立品牌 Aistaland 推出，背後由 Huawei 與 GAC Group 支持，並納入 HIMA 聯盟體系，與 Aito、Luxeed 等品牌共享技術資源。

從產品定位與設計來看，GT7 鎖定 Taycan Sport Turismo 所在級距。車身尺碼達 5,050 mm 車長、1,980 mm 車寬與 1,470 mm 車高，軸距為 3,000 mm，屬於中大型電動旅行車設定。整體輪廓與比例與 Taycan 車系高度相似，包含車側肩線、車門把手位置以及車尾橫貫式燈條設計，皆可見明顯參考痕跡。

動力架構方面，GT7 採用 800 V 高壓電氣系統，並預計提供最多三馬達配置，包含前軸單馬達與後軸雙馬達設定。不過目前原廠尚未公布具體輸出數據與續航表現。參考同級產品如 Xiaomi SU7 最高達 1,527 匹馬力的三馬達版本，預期 GT7 將具備相當競爭力的性能輸出。

除了動力規格，價格亦是關鍵競爭點之一。以中國大陸市場為例，Taycan 起售價約為 91.8 萬人民幣（約新台幣 427 萬元），而 Taycan Sport Turismo 則達 100.8 萬人民幣（約新台幣 470 萬元）。相較之下，Xiaomi SU7 起售價僅約 22.99 萬人民幣（約新台幣 107 萬元），市場預期 GT7 亦將落在相近區間，形成極大價格落差。

這類產品不僅在價格上具備優勢，在設計與科技配置上也快速追趕，對傳統豪華品牌形成直接衝擊。尤其在中國大陸市場，消費者對於智慧座艙與電動化技術接受度高，使本土品牌得以迅速累積市場份額。

Porsche 在中國大陸市場的挑戰，已從單純產品競爭延伸至品牌價值與價格結構的全面壓力。隨著更多具備高規格與低售價的電動車產品持續推出，豪華品牌如何重新定位產品與策略，以維持市場競爭力，將成為後續發展的關鍵觀察重點。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷大陸銷量汽車新車

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