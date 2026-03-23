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Honda喜美Type R「兇猛寬體套件問世」！Liberty Walk出手必屬佳品

圖文／7Car 小七車觀點

Honda Civic Type R 向來是改裝市場的熱門車種，繼 Mugen 與 Autobacs Seven 推出專屬的改裝套件之後，Liberty Walk 近期也正式加入戰局，為現行 FL5 世代 Type R 帶來全新改裝方案。相較先前動輒超過車價的改裝套件，Liberty Walk 的定價雖然相對親民，但在造型風格上依舊維持品牌一貫的誇張與高辨識度。

此次推出的套件依舊採雙版本設定，分為標準版與寬體版本。標準版若採用 FRP（纖維強化塑料）材質，另可升級為 FRP 與碳纖維混合材質。寬體版本方面，則有 FRP 材質與全碳纖維版本供選擇。

在套件內容上，兩種版本皆包含重新設計的前保桿，導入更大面積的下氣壩與空力小翼，並搭配全新前下擾流，提升視覺侵略性與空氣力學效果。同時也換上具備開孔設計的引擎蓋，以及加寬的側裙，使整體車身比例更加低趴。

寬體版本則進一步加入外擴輪拱設計，使車身寬度增加約 10 mm，並在前葉子板配置導流孔，強化散熱與空氣導流表現。車尾部分則換上固定式大型尾翼，高度略高於原廠配置，搭配全新開發的後下擾流，營造更強烈的賽車風格。

值得一提的是，Liberty Walk 提供套件單獨選購機制，消費者可依需求自由搭配。例如單獨選購尾翼，FRP 材質為 1,430 美元，碳纖維版本則為 1,930 美元。此外，照片中所搭配的黑色鍛造輪圈亦可選購，價格為 3,784 美元，約新台幣 12 萬元。

相較之下，先前由 Mugen 推出的完整套件價格甚至超過 10 萬美元，而 Autobacs Seven 旗下 Arta GT 套件也落在約 8.5 萬美元等級。對比之下，Liberty Walk 雖仍屬高價改裝，但已大幅降低進入門檻。

另一個關鍵差異在於供應市場。過去部分日本改裝品牌產品多半限定日本國內銷售，而 Liberty Walk 此次套件則開放海外市場，包括美國在內的消費者皆可購買，進一步擴大其市場觸及範圍。

Liberty Walk 這套 Civic Type R 改裝方案在價格與風格之間取得相對平衡，對於希望強化外觀個性但又不願投入過高預算的玩家而言，提供了一個新的選擇。同時也反映出現行 Type R 在全球改裝市場中仍具有高度關注度與改裝潛力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田Civic喜美TypeR寬體套件LibertyWalk汽車新車改裝

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