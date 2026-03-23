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高油價、豪華油電車拚省油！台灣「大改款LEXUS房車」換2.0升油電4月上市

▲新一代LEXUS ES即將上市！將以全新2.0升油電作主力。（圖／翻攝自LEXUS、資料照）

▲新一代LEXUS ES即將上市！將以全新2.0升油電作主力。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

本周台灣油價高檔震盪，讓不少原本鎖定豪華房車的消費者開始重新思考養車成本，在這樣的市場氛圍下，LEXUS即將於4月在台推出的大改款Lexus ES，要以全新的2.0升油電取代過去2.5升排氣量，把省油、省稅金當成主要賣點。

▲新一代LEXUS ES即將上市！將以全新2.0升油電作主力。（圖／翻攝自LEXUS、資料照）

▲大陸市場同樣的2.0升油電平均油耗出色，滿油狀態下可跑超過1千公里。

這次台灣來勢洶洶的大改款ES，台灣市場除了會有電動版ES外，其中油電更是關鍵主力車型，導入全新2.0升油電系統，車型為300h，相較過去300h的2.5升系統，新動力不只排氣量更小，也讓整體稅金負擔更有優勢，對於不少想入主豪華房車的消費者來說，門檻自然更親民。

雖然台灣詳細數據尚未公布，但可參考同規格的大陸市場新一代ES，WLTC平均油耗達到22.77km/L，CLTC綜合續航力超過1千公里，也就代表台灣環島綽綽有餘，新一代ES表現比不少中小型油電車都優秀，以ES中大型豪華房車來說相當驚人。

▲新一代LEXUS ES即將上市！將以全新2.0升油電作主力。（圖／翻攝自LEXUS、資料照）

▲新一代ES不僅相當省油，更具備豪華舒適的空間取勝。

台灣現行ES主力為2.5升油電（ES 300h），雖然本來就以省油著稱，但在油價高漲、消費者用車成本意識提升的情況下，新一代ES 300h改採排氣量更小的2.0升油電，明顯是更貼近市場需求的操作。

台灣新一代ES已經上市在即，油電ES 300h提供豪華版、頂級版2種車型，入門搭載18吋鋁圈、數位儀錶、14吋中控螢幕、電動天窗、電動尾門等；頂級版升級雙前座加熱通風座椅、PVM環景影像、HUD抬頭顯示、車門自動吸附等。全車系都標配LSS 4.0＋安全防護。

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