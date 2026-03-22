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賓利推全新限量系列「頂級音響系統上身」！3車型率先提供

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車製造商 Bentley 正式發表名為「The Virtuoso Collection」的全新限量車型系列。此一系列的核心亮點在於搭載了品牌有史以來最頂級的車內音響系統 ——「Naim for Mulliner」。這套原為旗下 Coachbuilt 車款 Batur 開發、選配價格高達 25,000 英鎊的音響系統，如今經過改良與升級，成為 Virtuoso Collection 的標準配備，旨在為車內乘客提供前所未有的沉浸式聽覺體驗。該系列將率先於 Continental GT、GTC 及 Bentayga 車型上提供，Flying Spur 車型則預計於今年稍晚加入陣容。

Bentley 推出 Virtuoso 系列，搭載全新「Naim for Mulliner」頂級音響系統

Bentley 推出 Virtuoso 系列，搭載全新「Naim for Mulliner」頂級音響系統

這套全新的音響系統是 Bentley 與 Naim 長達 15 年合作關係的技術結晶，為了打造 Virtuoso 系列專屬的版本，工程團隊投入了超過 10,000 小時的研發時間。系統核心由多達 18 具揚聲器組成，其中包含兩具專為 Batur 開發的升級版驅動單體，確保了卓越的聲音還真度與擴展的頻率響應。為了實現頂級的沉浸感，系統更與 Dolby 實驗室深度合作，整合了 Dolby Atmos 技術，使聲音能在車艙內自由流動，呈現出多維度的清晰音場。同時，工程師也運用了 Fraunhofer Symphoria 高品質渲染技術，針對不同車型的車室空間進行音場調校，確保每位乘客都能體驗到定位精準且平衡的環繞音效。

Bentley 推出 Virtuoso 系列，搭載全新「Naim for Mulliner」頂級音響系統

為打造純淨的聆聽環境，Virtuoso 系列在聲學硬體上也下足功夫。其揚聲器單體採用源自 Focal 的頂級技術，中音與高音單體皆運用了專利的「M」形振膜，該結構能同時兼顧剛性、輕量化與阻尼特性，有助於降低失真並使聲音擴散更為均勻。此外，重新設計的揚聲器格柵使聲學穿透率提升了 26%，讓聲音傳遞的阻礙降至最低。車室內也大量採用了柔軟的 Dinamica 環保麂皮材質，不僅點綴於門板等處，更經過策略性布局，用以吸收車內不必要的頻率與震動，進一步優化聲學環境。

Bentley 推出 Virtuoso 系列，搭載全新「Naim for Mulliner」頂級音響系統

除了卓越的音響系統，Virtuoso 系列的獨特性也體現在其受音樂啟發的設計美學上。車內外遍布著香檳金色的細節點綴，包括水箱格柵上的徽飾、排氣尾管、專屬系列徽章，甚至車鑰匙也鑲上了香檳金邊框。進入車內，專屬的開機動畫與發光門檻飾板映入眼簾，而車艙內的刺繡圖騰也以視覺方式呼應聲音的律動。Bentley 為此系列提供了三種分別名為「Soprano（女高音）」、「Tenor（男高音）」與「Bass（男低音）」的內裝主題，從淺色、明亮到深色、富有戲劇張力的風格一應俱全，客戶也可透過 Mulliner 部門進行更高度的個性化訂製。

The Virtuoso Collection 的推出，標誌著 Bentley 將 Batur 這類頂尖限量車款的專屬工藝與技術，更廣泛地應用於量產車系之中。透過將 Naim for Mulliner 這套極致音響系統與精心雕琢的內外觀設計語彙相結合，該系列不僅滿足了追求頂級聽覺享受的客戶需求，更展現了 Bentley 在整合豪華材質、工藝美學與尖端科技方面的品牌底蘊，為品牌旗下的 Grand Tourer 與 LSUV 車型賦予了全新的感官體驗層次。

Bentley 推出 Virtuoso 系列，搭載全新「Naim for Mulliner」頂級音響系統

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關鍵字：Bentley賓利VirtuosoContinentalGTGTCBentayga限量汽車新車豪華

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