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95無鉛漲破32元「加1桶就貴了90元」！顧荷包省油6招駕駛們必學

▲▼加油站。（圖／記者何雨忠攝）

▲95無鉛汽油漲破32元大關，開車族想要省荷包就要學會省油技巧。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

隨著中東戰事延續，國際油價持續看漲，國內發油量最大的95無鉛汽油，也將在下周正式漲破32元大關來到32.2元，漲幅1.8元以1桶油50公升計算就貴了90元，對「有車階級」而言，除了養車的費用外，與荷包最息息相關的，就是車輛的油耗表現，各種壞習慣長期累積下，更會浪費不少白花花的鈔票，《ETtoday車雲》為車迷整理出「省油6招」，一同對抗不停的油價。

▲汽車,修車,保養,機油,維修,換油。（圖／記者張慶輝攝）

▲定期保養不只是確保運轉順暢，也是提高燃油效率的有效方法。（圖／資料照）

第1招：落實定期保養

務必養成定期保養的好習慣，確保汽車內各機件的運作效率，就有助於達到最佳的油耗表現，但千萬別為了省錢，而使用品質較差、或來路不明的機油，可能造成引擎異常磨損，並導致油耗增加。

▲▼硬中帶Q、動靜皆宜　普利司通Alenza輪胎試駕開箱（圖／記者游鎧攝）

▲胎壓不只關係到行車安全，對油耗也有直接影響。（圖／資料照）

第2招：隨時顧好胎壓

上路之前，一定要檢查胎壓是否在規範值內，胎壓過高會造成車輛顛簸不穩定，過低則會增加滾動阻力，就會增加引擎的負擔，使得油耗比平常更多，更會造成安全的疑慮，所以檢查胎壓這個小動作，能省錢也能保平安，多數車輛的原廠建議胎壓值都會張貼在駕駛側車門邊，現代車輛也大多配有TPMS胎壓監測，能幫助駕駛隨時掌握胎壓數值。

▲這部Toyota讓有錢人都想買！Alphard試駕體驗《視覺篇》。（圖／記者張慶輝攝）

▲車上堆放雜物會導致引擎負荷增加，油耗也就會更著增加。（圖／資料照）

第3招：清空車上雜物

根據研究指出，當車上增加50公斤的重量時，燃油消耗量就會增加2%以上，所以應該避免在車上堆放不必要的雜物，只要能降低車重，就能進一步優化油耗表現；另外1公升汽油約為0.75公斤，若是油箱容量較大的車款，也可以考慮適度減少加油量，前提是不會因為需要多跑加油站而造成額外的路程與時間浪費。

內功精修再回鍋　馬自達CX-3試駕開箱《配備篇》（圖／記者游鎧攝）

▲空調系統的動力來自引擎，若壓縮機不順或過載，也會導致耗油無力。（圖／資料照）

第4招：冷氣也要保養

車內冷氣空調系統的保養，也是省油關鍵，若冷氣壓縮機運轉不順或過度負荷，都會影響油耗的表現，濾網阻塞更會造成額外負擔；若搭配隔熱係數夠高的隔熱紙，可以有效降低車內溫度，就可減少冷氣全速運作的機會；至於以開窗取代開冷氣的極端做法，在高速行駛時會因風阻而適得其反，不舒適的行車體驗也可能導致駕駛煩躁，進而引發魯莽操作的可能。

▲乘客坐得爽、駕駛開得也爽！Honda Odyssey試駕《駕馭篇》。（圖／記者張慶輝攝）

▲起步和加速時，盡量不要大腳油門，以免造成油耗增加。（圖／資料照）

第5招：減少急加速／頻繁減速

起步與急加速時是行車最耗油的時候，所以要保持良好的駕駛習慣，起步與加速時盡可能平順，不要重踩油門和頻繁煞車，在安全的前提下盡可能維持車輛滑行動能，對油耗表現更是大有幫助；但切勿以空檔滑行，此舉不僅危險也違反交通法規。

加油站,加油,汽油調漲（圖／記者李鍾泉攝）

第6招：多利用自助加油

現在自助加油據點已經非常普遍，折扣從每公升0.8元起跳，若搭配信用卡優惠更能獲得超過1.5元的折扣，若以50公升計算，每次加油就可省下75元，長期下來也是一筆可觀的金額；至於知名美式賣場提供約3元的折扣，除須考慮到專程前往的路途與熱門時段排隊時間外，也還有會員年費的額外支出，需要經過仔細試算才能知道划不划算。

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