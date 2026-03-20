台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

▲台灣官網已無法下訂Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉官網最新更新，Model S、Model X已全面暫停新車訂購，其中，Model X仍能找到少量現車，但Model S則已無在庫車輛，為了配合海外停產策略，Model S、Model X告別台灣市場已經倒數中。

▲Model X仍有庫存車可選，但Model S已無在庫車輛。

其實從海外執行長馬斯克公告來看，日前早已表示，Model S與Model X將在今年正式停產，這也代表，曾經代表特斯拉電動車的兩款旗艦產品，正走向產品週期的終點，即便過去幾年持續透過小改款維持競爭力，但在整體銷量與產能配置上，特斯拉早已把重心轉向更具規模效益的 Tesla Model 3 與 Tesla Model Y。

尤其從近年的發展方向來看，特斯拉已經不再只是一家單純的電動車公司，而是積極往AI與機器人領域擴張。無論是自動駕駛系統持續強化，還是人形機器人Optimus的開發，都顯示資源正快速往這些新領域集中。

回頭看台灣市場，這次「先停售、再清庫存」節奏，其實就像是全球停產的縮影，特別是Model S已經銷售一空，更像是提前劃下句點；而Model X 則進入最後出清階段。