ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

▲海外特斯拉Model S、Model X確認告別！台灣原廠也回應未來動向。（圖／翻攝自特斯拉）▲台灣官網已無法下訂Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉官網最新更新，Model S、Model X已全面暫停新車訂購，其中，Model X仍能找到少量現車，但Model S則已無在庫車輛，為了配合海外停產策略，Model S、Model X告別台灣市場已經倒數中。

▲台灣官網已無法下訂Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲台灣官網已無法下訂Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model X仍有庫存車可選，但Model S已無在庫車輛。

其實從海外執行長馬斯克公告來看，日前早已表示，Model S與Model X將在今年正式停產，這也代表，曾經代表特斯拉電動車的兩款旗艦產品，正走向產品週期的終點，即便過去幾年持續透過小改款維持競爭力，但在整體銷量與產能配置上，特斯拉早已把重心轉向更具規模效益的 Tesla Model 3 與 Tesla Model Y。

尤其從近年的發展方向來看，特斯拉已經不再只是一家單純的電動車公司，而是積極往AI與機器人領域擴張。無論是自動駕駛系統持續強化，還是人形機器人Optimus的開發，都顯示資源正快速往這些新領域集中。

回頭看台灣市場，這次「先停售、再清庫存」節奏，其實就像是全球停產的縮影，特別是Model S已經銷售一空，更像是提前劃下句點；而Model X 則進入最後出清階段。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

丁噹.阿弟KTV狂飆〈千年之戀〉

推薦閱讀

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

「三菱得利卡」化身超帥露營車！台灣等第6代大改款導入

「三菱得利卡」化身超帥露營車！台灣等第6代大改款導入

新一代「Nissan油電小休旅要來了」台灣將進口導入！換搭新1.4升省油動力

新一代「Nissan油電小休旅要來了」台灣將進口導入！換搭新1.4升省油動力

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

最新文章

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單2026-03-20

「三菱得利卡」化身超帥露營車2026-03-20

新一代「Nissan油電小休旅要來了」2026-03-20

福特F-250強化高越野性能皮卡登場2026-03-19

187萬起！賓士全新大改款CLA上市2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

裕隆日產2款新車上市一周接單破百2026-03-19

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥2026-03-19

Audi最便宜的電動車來了2026-03-19

熱門文章

因應零關稅衝擊！賓士5款SUV擬降價回饋2026-03-19

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

福特F-250強化高越野性能皮卡登場2026-03-19

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

187萬起！賓士全新大改款CLA上市2026-03-19

「三菱得利卡」化身超帥露營車2026-03-20

新一代「Nissan油電小休旅要來了」2026-03-20

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

相關新聞

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

嵐圖汽車港股上市　母企業東風汽車「騰籠換鳥」完成100％國資控股

嵐圖汽車港股上市　母企業東風汽車「騰籠換鳥」完成100％國資控股

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

讀者迴響

熱門文章

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

「三菱得利卡」化身超帥露營車！台灣等第6代大改款導入

「三菱得利卡」化身超帥露營車！台灣等第6代大改款導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366