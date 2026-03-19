187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

▲台灣賓士正式在台發表全新CLA車系，建議售價自187萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（19）日正式在台發表全新大改款CLA，並為其開出187萬起的建議售價，包括2款電動動力與2款燃油動力都同步抵台，所有車型均基於全新MMA架構打造而來，其中電動車採用800V架構，為國內豪華品牌入門電動車增添更加好用的全新選項。

Mercedes-Benz CLA全車系建議售價

電動車型

CLA 200 with EQ Technology：187萬起

CLA 250+ with EQ Technology：220萬起

燃油車型

CLA 180：192萬起

CLA 220：225萬起

＊因燃油車享有貨物稅減徵5萬元，故油電同價

全新CLA以長軸距搭配短前後懸、Fastback斜背車頂與無窗框車門等設定，營造出別具跑格的動感姿態，全新的頭燈、發光星芒水箱護罩、星芒LED尾燈與貫穿世光條，都讓CLA有著絕佳的夜間辨識度，而且在絕美身形之下，也兼顧了Cd 0.21的超低風阻係數，帶來更好的能效表現。

在內裝方面，拜全新MB.OS完整導入，帶來了OTA無線更新功能，輔以雙14吋螢幕結合MBUX 4.0，帶來完整的聯網影音功能，以及時下最流行的各項AI功能，甚至能在車上進行視訊會議，或是遊玩多種小遊戲。

動力方面，兩款電動車型均採單馬達後輪驅動配置，馬力分別為224匹與272匹，電池容量也分為58kWh與85kWh，讓其續航里程能達到542公里與792公里（WLTP標準），在800V架構加持之下，最高直流充電功率可達320kW，僅需10分鐘就可補能325公里。

在燃油動力部分，2款車型均搭載1.5升4缸渦輪引擎，輔以48V高效P2輕油電系統，以及電氣化8速雙離合變速箱，馬力分別為136匹與190匹，外加30匹的油電系統出力，扭力則是20.4公斤米與30.6公斤米。