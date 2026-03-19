Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

▲Audi A2回來了！轉型成全新電動車。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

海外Audi釋出最新新車預告，確認經典小車A2將以電動車回歸，並命名為A2 e-tron，預計今年第三季發表，更重要的是，從產品定位來看，這台車很可能會成為Audi未來最親民、入手門檻最低的電動車。

▲全新A2 e-tron將成為入門級距新戰力，有可能直接取代現行A1、Q2。

A2原本過去是Audi小尺碼、定位入門的車系，如今再加上代表純電的「e-tron」，等於直接宣告它將扮演入門電動車的角色。未來A2 e-tron將接替A1與Q2的市場位置，也意味著Audi正在把過去的入門燃油車，逐步轉換成電動世代的入門產品。

目前Audi電動車陣容多半集中在中高價位，如Q4 e-tron、甚至更往上的Q6 e-tron，對不少消費者來說門檻仍然偏高，而A2 e-tron的出現，正好補上這一塊空缺，而從台灣市場積極導入Audi e-tron系列電動車來看，全新A2 e-tron也相當符合台灣消費市場習慣。

A2 e-tron可能會建立在Volkswagen集團既有的電動車架構之上，與現行ID.3等車款有一定程度的技術共享。不過即便如此，Audi在車室質感、用料與整體氛圍上，勢必仍會維持品牌一貫的精緻路線，不至於因為入門定位而顯得廉價。