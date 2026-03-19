ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

▲Audi A2回來了！轉型成全新電動車。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A2回來了！轉型成全新電動車。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

海外Audi釋出最新新車預告，確認經典小車A2將以電動車回歸，並命名為A2 e-tron，預計今年第三季發表，更重要的是，從產品定位來看，這台車很可能會成為Audi未來最親民、入手門檻最低的電動車。

▲Audi A2回來了！轉型成全新電動車。（圖／翻攝自Audi）

▲全新A2 e-tron將成為入門級距新戰力，有可能直接取代現行A1、Q2。

A2原本過去是Audi小尺碼、定位入門的車系，如今再加上代表純電的「e-tron」，等於直接宣告它將扮演入門電動車的角色。未來A2 e-tron將接替A1與Q2的市場位置，也意味著Audi正在把過去的入門燃油車，逐步轉換成電動世代的入門產品。

目前Audi電動車陣容多半集中在中高價位，如Q4 e-tron、甚至更往上的Q6 e-tron，對不少消費者來說門檻仍然偏高，而A2 e-tron的出現，正好補上這一塊空缺，而從台灣市場積極導入Audi e-tron系列電動車來看，全新A2 e-tron也相當符合台灣消費市場習慣。

A2 e-tron可能會建立在Volkswagen集團既有的電動車架構之上，與現行ID.3等車款有一定程度的技術共享。不過即便如此，Audi在車室質感、用料與整體氛圍上，勢必仍會維持品牌一貫的精緻路線，不至於因為入門定位而顯得廉價。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantA6 e-tronA6A2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

歌迷不想再聽〈日不落〉？！　蔡依林笑：我還是會唱XD

推薦閱讀

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

最新文章

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥2026-03-19

Audi最便宜的電動車來了2026-03-19

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入2026-03-18

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

Suzuki Swift變身最萌潮車2026-03-18

89.9萬KIA小型跨界休旅Stonic上市2026-03-18

鴻海擬入股三菱電機汽車零件子公司2026-03-18

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」2026-03-18

熱門文章

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥2026-03-18

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入2026-03-18

Audi最便宜的電動車來了2026-03-19

與Royal Enfield來場踏實騎旅2026-03-12

相關新聞

BMW「全新入門轎跑新選擇」台灣導入機率高！i3實車發表前夕流出

BMW「全新入門轎跑新選擇」台灣導入機率高！i3實車發表前夕流出

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

台灣「BMW新四門轎跑」售價調漲！全車系配備升級更科技

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

賓士「AMG GT跑房車大改款」內裝曝光！全新數位化座艙性能味更濃

賓士「AMG GT跑房車大改款」內裝曝光！全新數位化座艙性能味更濃

特斯拉拚「80萬電動車」提前量產！停產Model S、X　力拚無人電動車

特斯拉拚「80萬電動車」提前量產！停產Model S、X　力拚無人電動車

讀者迴響

熱門文章

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」新台幣80萬！台灣已註冊敲碗快導入

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366