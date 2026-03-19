ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

圖文／7Car 小七車觀點

Shelby American 近日正式發表全新改款的 Shelby F-250 Super Baja，這款高性能越野皮卡以 Ford F-250 Super Duty 為基礎打造，並以配備完整的 Lariat Ultimate 車型為起點進行升級。主打更強悍的越野能力與視覺張力，整體售價達 159,795 美元。

外觀方面，F-250 Super Baja 採用更具侵略性的設計風格。車頭換上全新進氣引擎蓋，搭配專屬塗裝水箱護罩與 Shelby 標誌。前方保桿則改為粉體塗裝鋼製保桿，整合拖車救援固定點與 40 吋 LED 燈條，提升夜間越野時的照明能力。

車側同樣加入多項專屬配備，包括加寬輪拱、Shelby 專屬葉子板通風飾件，以及具備岩石滑板功能的電動伸縮側踏板，同時整合照明功能。整體外觀也透過車身拉花與貨斗側邊圖樣強化辨識度。新車搭配 20 吋輪圈以及配置 37 吋的 BFGoodrich 全地形輪胎，進一步強化越野能力。

貨斗部分也加入多項越野裝備，包括 Shelby Baja 專屬軌架（chase rack），並配置兩組備胎與九顆 LED 燈組的燈條。此外，貨斗內也配置防刮塗層，排氣尾管採粉體塗裝設計，車尾則搭配強化型後保桿與 LED 倒車燈。

在底盤與懸吊方面，F-250 Super Baja 導入全新 King Shocks 懸吊系統，官方表示該系統可提升車身高度並增加懸吊行程，同時改善車輛在越野地形上的操控反應。配置包括可調式前懸吊 coilover、後方 piggyback 避震器、雙轉向穩定器以及 2 inch 管狀半徑控制臂等。

內裝方面目前官方尚未公布完整圖片，不過 Shelby 表示車內將導入專屬皮革座椅包覆、碳纖維飾板與鋁合金踏板，同時配置刺繡腳踏墊與中央扶手上的限量銘牌，強化專屬感。

動力系統則維持原廠高輸出柴油設定，搭載 6.7 公升 Power Stroke V8 渦輪增壓柴油引擎，最大輸出約 500 匹馬力與 1,625 Nm 扭力，並搭配 10 速自排變速箱與標準四輪驅動系統。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特ShelbyF-250SuperBaja皮卡車改裝升級汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

跟女兒比「童年幸福程度」　阿雅揭「小時候被打」陰影

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

福特F-250強化高越野性能皮卡登場2026-03-19

187萬起！賓士全新大改款CLA上市2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

裕隆日產2款新車上市一周接單破百2026-03-19

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥2026-03-19

Audi最便宜的電動車來了2026-03-19

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入2026-03-18

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

熱門文章

因應零關稅衝擊！賓士5款SUV擬降價回饋2026-03-19

福特F-250強化高越野性能皮卡登場2026-03-19

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

187萬起！賓士全新大改款CLA上市2026-03-19

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

裕隆日產2款新車上市一周接單破百2026-03-19

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

相關新聞

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

89.9萬起！KIA「小型跨界休旅Stonic」上市　大幅度小改款有誠意

89.9萬起！KIA「小型跨界休旅Stonic」上市　大幅度小改款有誠意

鴻海擬入股「三菱電機汽車零件子公司」！收50%股權強化全球布局

鴻海擬入股「三菱電機汽車零件子公司」！收50%股權強化全球布局

讀者迴響

熱門文章

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

美製車零關稅利多！賓士5大車款「售價有望調降」　GLE、GLS入列

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366