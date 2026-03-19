福特「F-250強化高越野性能皮卡」登場！霸氣升級全球限量250輛

圖文／7Car 小七車觀點

Shelby American 近日正式發表全新改款的 Shelby F-250 Super Baja，這款高性能越野皮卡以 Ford F-250 Super Duty 為基礎打造，並以配備完整的 Lariat Ultimate 車型為起點進行升級。主打更強悍的越野能力與視覺張力，整體售價達 159,795 美元。

外觀方面，F-250 Super Baja 採用更具侵略性的設計風格。車頭換上全新進氣引擎蓋，搭配專屬塗裝水箱護罩與 Shelby 標誌。前方保桿則改為粉體塗裝鋼製保桿，整合拖車救援固定點與 40 吋 LED 燈條，提升夜間越野時的照明能力。

車側同樣加入多項專屬配備，包括加寬輪拱、Shelby 專屬葉子板通風飾件，以及具備岩石滑板功能的電動伸縮側踏板，同時整合照明功能。整體外觀也透過車身拉花與貨斗側邊圖樣強化辨識度。新車搭配 20 吋輪圈以及配置 37 吋的 BFGoodrich 全地形輪胎，進一步強化越野能力。

貨斗部分也加入多項越野裝備，包括 Shelby Baja 專屬軌架（chase rack），並配置兩組備胎與九顆 LED 燈組的燈條。此外，貨斗內也配置防刮塗層，排氣尾管採粉體塗裝設計，車尾則搭配強化型後保桿與 LED 倒車燈。

在底盤與懸吊方面，F-250 Super Baja 導入全新 King Shocks 懸吊系統，官方表示該系統可提升車身高度並增加懸吊行程，同時改善車輛在越野地形上的操控反應。配置包括可調式前懸吊 coilover、後方 piggyback 避震器、雙轉向穩定器以及 2 inch 管狀半徑控制臂等。

內裝方面目前官方尚未公布完整圖片，不過 Shelby 表示車內將導入專屬皮革座椅包覆、碳纖維飾板與鋁合金踏板，同時配置刺繡腳踏墊與中央扶手上的限量銘牌，強化專屬感。

動力系統則維持原廠高輸出柴油設定，搭載 6.7 公升 Power Stroke V8 渦輪增壓柴油引擎，最大輸出約 500 匹馬力與 1,625 Nm 扭力，並搭配 10 速自排變速箱與標準四輪驅動系統。