89.9萬起！KIA「小型跨界休旅Stonic」上市　大幅度小改款有誠意

▲KIA森那美起亞正式發表全新小改款Stonic，建議售價維持與預售價相同的89.9萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

KIA森那美起亞今（18）日正式發表全新小改款的小型跨界休旅Stonic，正式售價維持與預售價相同的89.9萬，配合政府汰舊換新與貨物稅減免最低79.9萬即可入手，且從3／10展開預售活動迄今已接獲超過250張訂單，顯見市場對於這部親民省油省稅的新選項高度關注。

▲此次Stonic小改款新增多項配備，總價值高達12萬。

雖然架構沒有翻新算不上大改款，但此次Stonic在眼睛看得到手摸得著的地方都有大幅度翻新，外觀換上最新世代家族電動車風格，Star Map LED燈組以垂直方式呈現，車尾的尾燈設計也相互呼應之下，讓Stonic有著煥然一新的整體面貌。

▲除了車頭換上全新世代電車家族樣貌外，車尾造型也與前方相互呼應。

車內同樣經過全面的重新裝修，現在以雙12.3吋螢幕構成駕駛與操作介面，搭配64色氣氛燈，新款雙輻式皮質多功能方向盤，以及全新飾板材質等變化，帶來更細膩的座艙氛圍，另外還有提供莫蘭迪綠選項，加價2萬即可獲得專屬外鈑與內裝配色。

▲內裝格局同樣經過全面翻新，以雙12.3吋螢幕作為主軸，上圖為加價2萬的莫蘭迪套件。

動力方面維持1.0升渦輪引擎搭配48V輕油電，綜效馬力提升至115匹，最大扭力轉速範圍也有所提升，同時維持節能的油耗表現；此次改款Stonic也有了符合Level 2等級的駕駛輔助科技，搭配電子手煞車附帶Auto Hold功能，讓旅途更加安全又輕鬆。

▲動力維持1.0升渦輪汽油引擎搭配48V輕油電，綜效馬力提升至115匹。