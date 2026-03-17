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克萊斯勒「Pacifica大型MPV」2度小改款登場！外觀大修駕駛輔助升級

圖文／7Car 小七車觀點

問世將近 10 年的Chrysler Pacifica 迎來第二次重要產品更新。原廠近日正式公布 2027 年式小改款版本，針對外觀設計與配備進行調整。但目前較特別的是，Chrysler 目前尚未正式確認新車將搭載哪一具動力系統。

從外觀設計來看，2027 年式 Pacifica 的車頭幾乎全面重新設計。新車導入造型更銳利的 LED 頭燈組與日行燈，並整合在車頭兩側向下延伸的線條之中，使整體視覺看起來更為俐落。車頭中央同樣加入近年相當流行的 LED 貫穿式燈條，但 Chrysler 在燈條內部採用較具辨識度的光源排列設計，與目前市場上常見的單一直線燈條有所區隔。

相較於車頭大幅度調整，車尾變化則顯得較為有限。目前原廠並未公開完整車尾照片，不過從既有資料來看，小改款 Pacifica 似乎沿用現行車型的尾燈造型。官方目前僅提到車尾中央飾板經過更新，並換上新的品牌翼型徽飾，整體調整幅度相對保守。

在車型編成方面，2027 Pacifica 在北美市場提供 LX、Select、Limited 與 Pinnacle 四種等級，並可選擇前輪驅動或四輪驅動配置。四輪驅動版本方面則有 Select、Limited 與 Pinnacle 三種等級。

安全配備部分則是本次改款的另一項重點，這次導入名為 Enhanced Safety Sphere 的安全套件，新增多項駕駛輔助功能，包括打方向燈時自動顯示盲點影像的 Blind Spot View、整合 ParkSense 系統的自動攝影機啟動功能、360 度環景影像系統，以及具備自動煞停功能的前方停車輔助系統，進一步提升低速行車與停車時的安全性。

目前原廠尚未公布內裝完整圖片，因此車室設計的實際變化仍待後續資訊確認。但預期將導入新的方向盤徽飾、可調高度的電動尾門，以及旗艦 Pinnacle 車型專屬的 Blue Agave 內裝配色，並搭配 Copper Alloy 金屬質感飾條。此外座椅也採用全新縫線樣式與 Tungsten Patina 滾邊設計，同時提供加熱座椅與加熱方向盤等舒適配備。

至於動力系統方面，雖然 Chrysler 尚未正式公布最終配置，預期仍會沿用熟悉的 3.6 升 Pentastar V6 引擎。按照官方劃，2027 年式 Pacifica 將於今年夏季開始陸續交車，持續在北美市場維持品牌於大型 MPV 級距的產品布局。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chrysler克萊斯勒PacificaMPV汽車新車新年式小改款

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