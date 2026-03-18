Nissan「旗艦休旅日本即將上市」台灣將同步導入美規車！空間配備是亮點

▲Nissan Murano即將以美製身分重回日本市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

不只台灣在瘋美規車，就連日本也有多款美規車導入規劃，因關稅效應，日本市場掀起一波「美製車回流」風潮，Nissan準備將旗艦跨界休旅導回重返日本市場，而這款配備、空間有料的旗艦休旅更是裕隆日產美規車評估名單之一。

▲Nissan Murano預計今年以新一代身分重返日本。

Nissan Murano過去就曾在日本販售，後續因主力放在北美市場，改由北美生產後，因此忍痛離開日本市場，由於關稅效應，加上新一代Nissan Murano帶來不錯的市場競爭力，Nissan決定讓Murano重返日本，補強品牌在中大型SUV級距的戰力，進一步豐富休旅產品線。

▲台灣也將藉由關稅降低成本，重新迎回Murano。

事實上，台灣市場對Murano也不陌生，裕隆日產過去導入長達14年、歷經3個世代，隨著台美貿易與關稅政策逐漸明朗，美規車導入成本有機會下降，Murano這類美國製造車型自然成為優先評估名單之一。

再加上日本市場都已確定導入，等於替台灣鋪路，未來重新回歸的機率也增加，裕隆日產先前就表示，Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。