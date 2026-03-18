ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」台灣將同步導入美規車！空間配備是亮點

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Murano即將以美製身分重回日本市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

不只台灣在瘋美規車，就連日本也有多款美規車導入規劃，因關稅效應，日本市場掀起一波「美製車回流」風潮，Nissan準備將旗艦跨界休旅導回重返日本市場，而這款配備、空間有料的旗艦休旅更是裕隆日產美規車評估名單之一。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Murano預計今年以新一代身分重返日本。

Nissan Murano過去就曾在日本販售，後續因主力放在北美市場，改由北美生產後，因此忍痛離開日本市場，由於關稅效應，加上新一代Nissan Murano帶來不錯的市場競爭力，Nissan決定讓Murano重返日本，補強品牌在中大型SUV級距的戰力，進一步豐富休旅產品線。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣也將藉由關稅降低成本，重新迎回Murano。

事實上，台灣市場對Murano也不陌生，裕隆日產過去導入長達14年、歷經3個世代，隨著台美貿易與關稅政策逐漸明朗，美規車導入成本有機會下降，Murano這類美國製造車型自然成為優先評估名單之一。

再加上日本市場都已確定導入，等於替台灣鋪路，未來重新回歸的機率也增加，裕隆日產先前就表示，Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款爭取導入，而Infiniti則有QX65。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteMurano

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看個球一直問】卓榮泰開嗆：柯文哲是看不習慣合法單據？

推薦閱讀

鴻海擬入股「三菱電機汽車零件子公司」！收50%股權強化全球布局

鴻海擬入股「三菱電機汽車零件子公司」！收50%股權強化全球布局

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」台灣將同步導入美規車！空間配備是亮點

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」台灣將同步導入美規車！空間配備是亮點

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

克萊斯勒「Pacifica大型MPV」2度小改款登場！外觀大修駕駛輔助升級

克萊斯勒「Pacifica大型MPV」2度小改款登場！外觀大修駕駛輔助升級

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

最新文章

鴻海擬入股三菱電機汽車零件子公司2026-03-18

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」2026-03-18

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥2026-03-18

克萊斯勒Pacifica大型MPV小改款登場2026-03-17

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

BMW「全新入門房車新選擇」台灣導入機率高2026-03-17

速霸陸WRX特仕車限量75輛澳洲開賣2026-03-17

「三菱新Outlander亮相」不吃油可跑72公里2026-03-17

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光2026-03-17

熱門文章

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥2026-03-18

「三菱新Outlander亮相」不吃油可跑72公里2026-03-17

克萊斯勒Pacifica大型MPV小改款登場2026-03-17

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光2026-03-17

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表2026-03-17

BMW「全新入門房車新選擇」台灣導入機率高2026-03-17

Nissan「旗艦休旅日本即將上市」2026-03-18

相關新聞

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

改款「新Nissan X-Trail歐洲開賣」台灣第2季見！越野版針對TOYOTA RAV4

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

【周焦點】國產休旅最低60萬有找 韓系小休旅上市 Kia改款新車接單

【周焦點】國產休旅最低60萬有找 韓系小休旅上市 Kia改款新車接單

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

讀者迴響

熱門文章

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

「三菱新Outlander亮相」上班通勤不吃油可跑72公里！台灣今年進口導入

克萊斯勒「Pacifica大型MPV」2度小改款登場！外觀大修駕駛輔助升級

克萊斯勒「Pacifica大型MPV」2度小改款登場！外觀大修駕駛輔助升級

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市！1.2升渦輪省油、省稅金

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「Mazda改款新CX-60休旅」實車提前曝光！外觀、內裝升級更好看

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

「日系全新豪華跑旅」預告今年發表！台灣導入美規車零關稅打價格戰

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366