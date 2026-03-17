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速霸陸「WRX特仕車限量75輛」澳洲開賣！純手排致敬拉力賽事歷史

圖文／7Car 小七車觀點

為了紀念重要銷售里程碑，Subaru 近日在澳洲市場推出限量特仕車型 Subaru WRX AWD Club Spec Evo。原廠表示，隨著 Subaru WRX 在當地累積交車量達 60,000 輛，此次特別推出 Club Spec Evo 版本作為紀念車型，全車系僅生產 75 輛，同時搭配鮮明的黃色塗裝與 6 速手排配置，向 Subaru 過去在拉力賽場上的經典形象致敬。

WRX AWD Club Spec Evo 以 2025 年導入的旗艦車型 Subaru WRX AWD tS Spec B 為基礎打造。事實上，Subaru 在 2024 年已經於澳洲市場推出過一款當地限定的 Club Spec 特仕版，此次 Evo 版本則延續相同概念，持續以在地市場需求為基礎推出專屬版本。外觀方面，新車最顯眼的特徵之一就是大型尾翼設計，向過去 STI 時代經典性能車的致敬。

車色部分採用名為 Sunrise Yellow 的亮黃色塗裝，這個顏色過去曾出現在澳洲市場的 Subaru BRZ tS Kiiro，以及北美市場推出的 Series.Yellow 系列車型。搭配 WRX 車身後門上的黑白圖樣貼飾，使整體視覺更加鮮明。細節方面還包括金色煞車卡鉗，以及 19 吋霧黑塗裝鋁合金輪圈，營造出更強烈的性能氛圍。

座艙內部則延續運動化設定，配備 Recaro 運動桶型座椅，採用 Ultrasuede 與類皮革材質混搭包覆。整體內裝以黑色為主軸，並加入黃色穿孔與縫線點綴，同時配置 Club Spec Evo 專屬銘牌與限量編號飾板，突顯其限量身分。

性能配置方面，WRX AWD Club Spec Evo 也完整承襲 WRX AWD tS Spec B 的底盤與制動系統，包括電子控制 STI 調校避震器、Brembo 高性能煞車系統以及四出排氣尾管。變速系統則維持 6 速手排設定，並搭配 Subaru 招牌的 Symmetrical All-Wheel Drive 四輪驅動系統。

動力部分搭載 2.4 公升水平對臥四缸渦輪增壓引擎，最大輸出為 271 匹馬力，峰值扭力 350 Nm，整體數據與現行 WRX 車系維持一致。原廠並未針對引擎進行額外性能提升，而是透過外觀與底盤配置強化整體駕駛氛圍。

WRX AWD Club Spec Evo 在澳洲市場開價 63,190 澳元，約合新台幣 143 萬元，比其基礎車型 WRX AWD tS Spec B 高出約 1,000 澳元。由於僅限量生產 75 輛，也使其成為目前澳洲市場價格最高的 WRX 四門房車版本。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸WRXAWDClubSpecEvo拉力賽車限量汽車新車

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